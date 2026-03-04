Ethereum peut-il devenir une « technologie sanctuaire » pour résister aux pressions extérieures ?

La blockchain Ethereum sert de support à de nombreuses fonctionnalités numériques, pour la grande majorité financières, mais également sociales ou basées sur la protection de l’identité. Des options qui ne permettent pas de lutter concrètement contre certains fléaux modernes comme la surveillance des gouvernements, les guerres ou encore « la manière dont l’IA interagit avec tout cela ». C’est la raison pour laquelle Vitalik Buterin souhaite en faire une « technologie sanctuaire ».

« Ethereum a joué un rôle très limité dans l’amélioration de la vie des gens »

Depuis son lancement en 2015, la blockchain Ethereum ambitionne de s'imposer comme le socle sur lequel se construisent les principales innovations numériques en lien au secteur des cryptomonnaies. Une réalité effective à l'heure actuelle qui concerne toutefois essentiellement des services financiers, comme la DeFi, les stablecoins ou en encore les actifs tokenisés.

Un constat positif qui ne satisfait pas complètement son cofondateur emblématique, Vitalik Buterin, notamment car « Ethereum a joué un rôle très limité dans l’amélioration de la vie des gens », en particulier face à des réalités actuelles comme « la surveillance des gouvernements, les guerres, le pouvoir des grandes entreprises, (...) la transformation des réseaux sociaux en champ de bataille et la manière dont l'IA interagit avec tout cela ».

La réalité brute que Ethereum semble absent lorsqu’il s’agit d’améliorer concrètement la vie des personnes confrontées à ces problèmes, même sur les dimensions qui nous tiennent profondément à cœur (par exemple la liberté, la vie privée, la sécurité de la vie numérique et l’auto-organisation des communautés). Vitalik Buterin

Car Vitalik Buterin n'a aucun problème avec le fait que « les memecoins politiques [aient] migré sur Solana, ou que diverses applications de jeu à somme nulle se [soient] installées sur n’importe quelle blockchain » plus rapide qu'Ethereum. Il souhaite aller bien au-delà en faisant de cette blockchain une « technologie sanctuaire ».

Une « technologie sanctuaire » qui permette de résister aux pressions extérieures

Le cofondateur d'Ethereum ne souhaite pas se contenter d'une blockchain axée sur la finance, aussi efficace soit-elle. En effet, il souhaite que « son écosystème fasse partie d’un ensemble qui construit des technologies sanctuaires », libres, open source et collaboratives.

Car Ethereum ne peut pas « réparer le monde », mais il est toutefois en capacité de « créer des îlots numériques de stabilité dans une époque chaotique », tout en offrant « une interdépendance qui ne puisse pas être instrumentalisée ».

Je pense qu’il est temps maintenant de redoubler d’efforts, avec davantage de clarté. N’essayons pas d’être Apple ou Google en considérant la crypto comme un simple secteur technologique qui apporte de l’efficacité ou du tape-à-l'œil. Au lieu de cela, construisons notre partie de l’écosystème des technologies sanctuaires : un espace numérique partagé sans propriétaire, qui permet une finance ouverte et bien plus encore. Vitalik Buterin

Le but : construire un environnement numérique complet (full-stack) qui associe des wallets et des applications décentralisées (y compris l’IA) à un système d'exploitation et matériel qui réponde aux exigences de sécurité nécessaires, afin d'« optimiser les paiements, la DeFi, les réseaux sociaux décentralisés et d’autres applications (...) que la technologie centralisée ne servira pas ».

Source : Vitalik Buterin

