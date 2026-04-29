Le layer 2 MegaETH annonce le lancement imminent de son token MEGA

Suite à la validation de l’un de ses indicateurs de performance, le layer 2 Ethereum MegaETH a enclenché le compte à rebours pour le lancement officiel de son token MEGA, programmé pour le 30 avril. On fait le point…

MegaETH : lancement du token MEGA le 30 avril

Au sein de la multitude de layer 2 développés en parallèle de la blockchain Ethereum, le projet MegaETH a rapidement fait figure de favori suite au soutien financier apporté par Vitalik Buterin en personne, avant que ce dernier ne vienne finalement remettre leur utilité en cause en février dernier.

De quoi fragiliser quelque peu l'enthousiasme dont bénéficiait ce secteur, sans toutefois freiner le développement de ce layer 2 présenté comme une « blockchain en temps réel » - avec une capacité annoncée de 100 000 transactions par seconde - suite à la récente annonce du lancement programmé de son token MEGA.

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En effet, ce Token Generation Event (TGE) devait intervenir suite à la validation de l'un des 3 indicateurs de performance (KPI) définis par son équipe de développement. Une limite que vient de franchir le nombre de ses applications natives « MegaMafia », désormais situé au-delà de 10.

De ce fait, le lancement du token MEGA interviendra ce jeudi 30 avril, suite à un délai de 7 jours écoulé, avec une offre totale fixée à 10 milliards d'unités dont 53 % seront libérés au fil du temps en tant que récompenses de staking, également associées à des objectifs de performance.

Tokenomics du token MEGA de MegaETH

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Un programme de récompense pour gagner des tokens MEGA

Selon les informations disponibles, recueillies par certains membres de la communauté auprès du développeur de l'écosystème MegaETH, Bread, un système de récompense serait déjà en place par le biais du site Internet « Terminal », permettant de gagner des tokens MEGA en utilisant les différentes applications disponibles.

Un programme divisé en plusieurs saisons distinctes, avec un versement des récompenses qui interviendra au terme de chaque période en fonction de l'activité enregistrée on-chain. Il semblerait qu'une procédure de KYC soit nécessaire, notamment afin d'éviter l'utilisation de plusieurs comptes par une même personne.

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Apparemment, les NFT pourraient également jouer un rôle important, ce qui expliquerait la récente hausse du prix de plusieurs collections, car ils pourraient servir à intégrer des opérations spécifiques tout en permettant de lier les bonus reçus à leurs détenteurs. Certains conseillent de ne pas se disperser et de concentrer son activité sur quelques applications, afin d'optimiser le nombre de points reçus.

Il reste à espérer que cela permette de faire décoller la TVL de MegaETH, qui arrive difficilement à dépasser les 100 millions de dollars depuis son lancement selon les données du site DefiLlama, ainsi que le montant des frais perçus par ses applications.

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Sources : MegaETH, Terminal

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