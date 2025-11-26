MegaETH à l'origine d'une opération de pre-deposit chaotique pour son stablecoin USDm

Le layer 2 d’Ethereum MegaETH, soutenu par Vitalik Buterin, vient de lancer un programme de pre-deposit en lien à son stablecoin natif USDm. Une opération chaotique, entre panne du site Internet et plafonnement aléatoire.

Turbulences détectées lors du pre-deposit pour le stablecoin USDm

Depuis l'annonce de son lancement en 2023, le layer 2 de la blockchain Ethereum MegaETH bénéficie du soutien financier de nombreuses personnalités influentes de l'écosystème crypto, comme l'emblématique Vitalik Buterin ou l’influenceur Cobie.

Un développement en cours dont l'Initial Coin Offering (ICO) a été officiellement annoncée à la mi-octobre, avec une période de pré-inscription ouverte jusqu'au 27 octobre dernier. En parallèle, un stablecoin natif répondant au ticker USDm était inscrit à sa roadmap officielle, avec le soutien du protocole Ethena (USDe).

Dans ce cadre, une procédure de « Pre-Deposit Bridge » a eu lieu ce 25 novembre. Le but ? Déposer des USDC sur la blockchain Ethereum afin d'obtenir en retour des stablecoins USDm lors du lancement effectif du mainnet de MegaETH.

Une opération en apparence millimétrée, avec un plafonnement initial fixé à 250 millions de dollars. Mais, de toute évidence, des « turbulences » ont rapidement transformé cette expérience en une véritable cacophonie, entre plantage du site au pire moment possible et tentative précipitée d'augmenter la limite à 1 milliard de dollars.

Un plafond augmenté à 1 milliard de dollar

Tout a débuté ce mardi 25 novembre, lorsqu'une foule d'investisseurs attendaient avec impatience le déclenchement de la procédure de pre-deposit pour s'inscrire dans les premiers à pouvoir obtenir des stablecoins USDm.

Une opération de type « premier arrivé, premier servi » qui va tourner court, lorsque le site va planter dès son ouverture.

Une aventure résumée dans un post du compte Olimpio sur le réseau X, qui explique comment le site va ensuite rester inaccessible pendant environ 1 heure, avant que son retour à la normale n'entraîne le déclenchement de la limite fixée à 250 millions de dollars en tout juste 3 minutes.

Face à ce succès évident, les responsables de l'opération vont annoncer leur volonté d'augmenter le plafonnement à 1 milliard de dollars. Une bonne nouvelle pour ceux qui avaient raté le coche, mais une décision rapidement contestée par les déposants déjà confirmés, face à un risque de dilution de leurs rendements.

Mais finalement non...

C'est à ce moment que tout va véritablement déraper. En effet, une erreur dans la signature multisig va rendre l'augmentation du plafond « prête à son exécution de manière décentralisée par n'importe qui ». Et autant dire qu'un petit malin n'a pas manqué de l'initier avant que l'équipe ne le décide.

Résultat : les responsables ont tenté en catastrophe de limiter les dépôts à 400 millions de dollars, mais le plafond avait déjà été atteint. Un blocage interviendra finalement à 500 millions de dollars quelques minutes plus tard, entraînant dans le même temps l'abandon pur et simple du plafonnement à 1 milliard de dollars.

Nous avons rencontré des problèmes inattendus tout au long du processus et ne poursuivons plus le plafonnement à 1 milliard de dollars. Nous partagerons bientôt un récapitulatif. Désolé pour les turbulences.

Face à cette situation chaotique, les membres du projet ont annoncé l'introduction d'une option de retrait pour que les utilisateurs mécontents puissent annuler leur engagement de pre-deposit et récupérer leurs fonds.

