Les stablecoins s’imposent désormais comme des outils monétaires incontournables pour la finance traditionnelle, au point de motiver les géants Stripe, Visa et Mastercard à envisager le lancement d’une plateforme commune dans le domaine. Un projet auquel le géant de la crypto Coinbase semble vouloir prendre part. Ce que l’on sait…

Stripe, Visa et Mastercard souhaiteraient « lancer une nouvelle plateforme de stablecoins »

Historiquement relégués au rang de simples outils de trading crypto capables d'échapper à l'étape du calcul de la plus-value, les stablecoins accèdent désormais à une dimension bien plus importante au sein de la finance traditionnelle, au point de représenter un nouveau paradigme monétaire en cours de développement.

Une dynamique déjà intégrée par des géants du paiement comme Stripe, avec l'acquisition de la fintech spécialisée dans les paiements transfrontaliers en stablecoins Bridge en 2024, ou encore Mastercard qui a réussi à doubler Coinbase en mars dernier avec le rachat de la startup BVNK, spécialisée dans les infrastructures à destination des entreprises pour ces cryptomonnaies stables.

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Il faut également ajouter à cette liste les nombreuses initiatives de Visa dans le secteur, comme par exemple avec le récent ajout de 5 nouvelles blockchains à son programme pilote de règlement en stablecoins. Pourquoi mentionner ces trois entreprises en particulier ? Tout simplement car ces réseaux mondiaux de paiement seraient sur le point de lancer un projet commun de grande envergure dans le domaine.

En effet, de récentes informations mentionnées par le média crypto CoinDesk - issues de sources anonymes proches du dossier toujours pas confirmées par les intéressées - font état d'une initiative de ce genre destinée à « lancer une nouvelle plateforme de stablecoins ».

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Coinbase pourrait-elle intégrer ce consortium ?

Selon la journaliste de The Information, Yueqi Yang, sur le réseau X, ce projet pourrait prendre la forme d'un « consortium » qui fait immédiatement penser au projet Qivalis actuellement porté par des acteurs bancaires européens afin de lancer un stablecoin en euro avant la fin de cette année.

Et alors que Yueqi Yang parle d'une volonté de concurrencer la domination des géants Tether (USDT) et Circle (USDC), qui se partagent actuellement plus de 80 % des parts de ce marché estimé à 320 milliards de dollars, il semble que la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase souhaite également faire partie de cette équation.

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Difficile toutefois de savoir quel rôle Coinbase pourrait jouer dans ce consortium, alors qu'elle est déjà directement associée au stablecoin USDC, et qu'elle possède depuis peu une plateforme dédiée à la création de stablecoins en marque blanche, également adossés à l'USDC. Cela sans parler de son protocole de paiement x402, spécialement dédié aux agents IA, que Stripe a récemment tenté de concurrencer avec son « Machine Payments ».

Il faudra de toute évidence attendre des confirmations officielles pour connaître l'étendue exacte - et les acteurs confirmés - de ce partenariat en lien au marché des stablecoins.

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Sources : CoinDesk, Yueqi Yang

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