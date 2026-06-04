Jusqu’à 6 % de cashback en or avec cette nouvelle carte soutenue par Tether

Tether annonce le lancement d’une carte Visa « néobancaire » de nouvelle génération, en partenariat avec la plateforme Fasset. Au programme : le versement d'un cashback pouvant aller jusqu'à 6 % en tokens XAUT, adossés à de l’or physique.

Tether lance « la première carte Visa néobancaire au monde »

Il y a quelques semaines, le leader du secteur des stablecoins, Tether, entamait une campagne de promotion de son nouveau wallet en distribuant du Bitcoin gratuitement à l'aide d'un faucet. Désormais, sa nouvelle annonce concerne une carte de paiement accompagnée d'un programme de cashback... en or.

En effet, la société de Paolo Ardoino vient de publier un communiqué officiel au sujet du lancement de « la première carte Visa néobancaire au monde », en partenariat avec l'application financière Fasset. Le but ? Permettre à ses utilisateurs « de recevoir de l'argent, d'investir, de gagner et d'effectuer des paiements de n'importe où dans le monde ». Mais ce n'est pas tout...

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En effet, cette carte implantée sur le réseau Visa « permettra aux utilisateurs de dépenser des devises fiduciaires (fiat) chez les commerçants du monde entier, tout en bénéficiant d’un cashback pouvant atteindre 6 % en XAUT sur les transactions éligibles », le token de Tether adossé à de l'or physique.

Les utilisateurs pourront dépenser leurs actifs en quelques secondes grâce à la conversion du XAUT en USDT, puis en monnaie fiduciaire au moment de la transaction. La carte intégrera également une fonction d’arrondi automatique qui investira automatiquement la monnaie rendue sur chaque achat en XAUT, permettant ainsi une accumulation continue et passive d’or grâce aux dépenses quotidiennes. Tether

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« Un nouveau modèle mondial de paiement » adossé à l'or

Selon la société Tether, cette initiative devrait permettre de proposer « un nouveau modèle mondial de paiement » en capacité de combiner une accessibilité renforcée aux crypto-actifs tout en profitant de la sécurité financière offerte par la détention d'or.

Historiquement, l’or a toujours été une réserve de valeur plutôt qu’un moyen d’échange. Cette initiative change cette perception. Grâce à cette initiative, nous relions les stablecoins et l’or tokenisé aux systèmes de paiement du monde réel, les rendant utilisables, accessibles et intégrés de manière fluide aux transactions mondiales Paolo Ardoino

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Dans les faits, cette carte Visa sera associée aux portefeuilles de la société Fasset, sur lesquels les récompenses en tokens XAUT seront directement créditées en temps réel.

Et afin de soutenir ce lancement, Tether s’engage à fournir jusqu’à 1 million de dollars en XAUT pour alimenter ce programme et « accélérer l’utilisation concrète de l’or tokenisé ».

Avec un volume annualisé de 32 milliards de dollars (dont 95 % liés à des actifs du monde réel) et la première carte de néobanque adossée à l’or au monde, Fasset construit l’infrastructure nécessaire pour faire de Tether Gold le token d’or numérique le plus détenu dans les marchés émergents. Mohammad Raafi Hossain, CEO de Fasset

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Source : Tether

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