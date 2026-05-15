Tether, Tron et TRM Financial Crime ont gelé 450 millions de dollars de fonds illicites

T3, le groupement anti-crimes financiers composé de Tether, Tron et TRM Financial Crime, annonce avoir gelé 450 millions de dollars de fonds illicites depuis sa création.

Le groupement T3 gèle 450 millions de dollars de fonds illicites en crypto

Lancé en septembre 2024 afin de lutter contre les activités illégales en cryptomonnaies, le groupe T3 rassemble Tether (USDT), Tron (TRX), ainsi que TRM Financial Crime. Les réseaux de Tether et Tron ont un point commun : ils permettent le gel de tokens, dans le cas où ceux-ci seraient transférés de manière frauduleuse.

Cette semaine, le groupement annonce avoir gelé 450 millions de dollars de cryptomonnaies en un peu moins de 2 ans d’existence. Les activités illégales liées à ces fonds sont variées, comme le souligne le communiqué :

T3 FCU a soutenu avec succès des enquêtes portant sur des crimes impliquant des substances interdites ou contrôlées, des piratages et exploits de plateformes d’échange, des activités liées à la Corée du Nord, le financement du terrorisme, des crimes violents et des attaques à la clé à molette, notamment des intrusions à domicile, des enlèvements et des extorsions.

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Les gels de tokens ont eu lieu dans des juridictions variées aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Bulgarie. Au total, T3 a intercepté 43,9 % de produits illicites de plus en 2026 qu’en 2025. Elle a par ailleurs reçu les louanges du Groupe d’action financière (GAFI).

Des pratiques qui suscitent des débats dans la communauté crypto

Pour Paolo Ardoino, le PDG de Tether, ce type de gels est devenu indispensable dans l’écosystème crypto :

À mesure que les actifs numériques deviennent plus accessibles, notre responsabilité de veiller à ce qu’ils restent sûrs et sécurisés s’accroît. […] Chez Tether, nous sommes fiers de travailler avec les régulateurs et les institutions pour rendre la technologie blockchain plus fiable et digne de confiance

Ceci dit, la capacité à geler des fonds suscite encore de grands débats au sein de la communauté crypto. Récemment le hack de Kelp, qui a conduit au gel de 30 766 ETH, avait relancé le débat : est-il normal que les responsables d’un protocole puissent décider de manière centralisée d’immobiliser des fonds ?

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On retrouve ici une tension historique de l’écosystème. Avec d’une part, des partisans de protocoles entièrement décentralisés, qui ne disposent pas de contrôle sur les fonds des utilisateurs – c’est notamment le cas de Bitcoin. Et de l’autre, des projets qui considèrent que l’adoption par le grand public devra passer par des mesures de sécurité, dont le gel éventuel des fonds. La question n’est bien sûr pas tranchée et montre le dynamisme de l’écosystème.

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Source : T3

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