500 % de croissance en un mois – L’USAT de Tether, un challenger à prendre en compte ?

Le stablecoin USAT de Tether a connu une forte croissance en avril. Mais l’actif pensé pour le marché américain a encore du chemin à faire avant de réellement conquérir les États-Unis.

le 29 mai 2026 à 10:00.

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Marine Debelloir

500 % de croissance en un mois – L’USAT de Tether, un challenger à prendre en compte ?

L’USAT affiche une forte croissante en avril

Selon le dernier rapport de réserves de Deloitte, publié cette semaine, la capitalisation de l’USAT a fortement grandi. L’approvisionnement dépassait 140 millions de dollars au 30 avril, contre 22 millions de dollars en mars. Cela correspond à une augmentation de 536 % sur le mois.

Selon Bo Hines, le PDG de Tether USAT, cette percée est due à une utilisation croissante dans les trésoreries d’entreprise, ainsi qu’à une augmentation des règlements effectués avec le stablecoin dollar.

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L’USAT a été pensé pour se conformer aux exigences réglementaires américaines, en particulier le GENIUS Act. Un point qu’a souligné Bo Hines :

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Le contexte politique général évolue dans la bonne direction, et USAT fonctionne déjà selon le type de structure que les institutions réclament.

Du chemin pour concurrencer les autres stablecoins

À ce stade, l’USAT est le 32e stablecoin dollar le plus capitalisé du moment. Il ne joue donc pas réellement dans la même cour que son cousin l’USDT, qui affiche une capitalisation de 189 milliards de dollars. D’autres concurrents, comme l’USDC et l’USDS, affichent des capitalisations de 76 milliards et 11 milliards de dollars respectivement.

Ceci dit, l’USAT n’est pas forcément pensé pour être sur le devant de la scène. Avant tout, ce stablecoin « régulateur-friendly » permet à Tether de montrer patte blanche au marché américain. Cela lui permet de conserver le géant USDT en dehors du champ réglementaire américain, auquel il ne correspond pas.

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Ce stablecoin « made in America » s’inscrit donc davantage dans une stratégie globale de Tether, qui joue sur deux tableaux. À la fois avec un marché américain à conquérir, mais en gardant l’hégémonie de son USDT, véritable mastodonte des stablecoins.

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Source : Deloitte

 

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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