Tether renforce sa coopération avec les États-Unis et gèle 344 millions de dollars en USDT

Tether a annoncé avoir aidé les autorités américaines à geler plus de 344 millions de dollars en USDT répartis sur 2 adresses. Cette nouvelle opération confirme l’accélération de la coopération entre l’émetteur du stablecoin, l’OFAC et les forces de l’ordre américaines, alors que les stablecoins deviennent un outil central de la stratégie monétaire numérique des États-Unis.

Tether gèle 344 millions de dollars en USDT pour aider l’OFAC et les autorités

Depuis plusieurs années, l’USDT occupe une place centrale dans l'industrie des cryptomonnaies, en particulier sur les blockchains comme Ethereum et Tron, dépassant aujourd'hui les 189 milliards de dollars de capitalisation.

La popularité de l'USDT et des autres stablecoins en fait aussi des outils surveillés de près par les autorités, menant à des saisies et gèles lorsqu’ils sont utilisés dans des affaires de fraude, de sanctions ou de blanchiment.

🔎 Pour approfondir - Tout savoir sur l'USDT, le stablecoin phare de Tether

Cette semaine, Tether a annoncé avoir soutenu l'OFAC, l'Agence du département du Trésor des États-Unis, dans le gel de plus de 344 millions de dollars en USDT répartis sur 2 adresses.

Extrait du communiqué publié par Tether

L’opération a été menée après que plusieurs autorités américaines ont transmis à Tether des informations liant ces portefeuilles à des activités illicites. L’entreprise affirme aujourd’hui travailler avec plus de 340 agences de police dans 65 pays, dans le cadre de plus de 2 300 dossiers.

Au total, Tether aurait contribué au gel de plus de 4,4 milliards de dollars d’actifs, dont plus de 2,1 milliards en lien avec des autorités américaines.

Sur la seule année 2025, c'est environ 1,26 milliard de dollars gelés sur 4 163 adresses, tandis que 2026 compte déjà plus de 500 millions de dollars gelés, avec notamment 182 millions de dollars au mois de janvier et les 344 millions de dollars annoncés cette semaine.

Bien que la publication de Tether puisse inquiéter certains investisseurs utilisant l’USDT sur le marché secondaire, elle vise surtout à rassurer les investisseurs institutionnels, de plus en plus intéressés par la finance tokenisée, en se conformant au GENIUS Act, la nouvelle régulation des stablecoins entrée en vigueur l’été dernier aux États-Unis.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Les stablecoins remplacent-ils les CBDC par une version privée du dollar numérique ?

Cette affaire dépasse le seul cadre de la lutte contre la criminalité, elle rappelle également que l’USDT, comme les autres stablecoins centralisés, reste contrôlé par un émetteur capable de bloquer, brûler ou réémettre des tokens lorsqu’une demande légale l’impose.

Ce point entre directement en résonance avec la stratégie trumpienne sur les monnaies numériques. Au mois de janvier 2025, Donald Trump a signé un ordre exécutif interdisant aux agences fédérales d’établir, d’émettre ou de promouvoir une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) aux États-Unis, tout en soutenant le développement de stablecoins adossés au dollar.

📰 À lire également dans l'actualité – L’application de vérification d’âge de l’UE piratée une seconde fois en une semaine

Quelques mois plus tard, le GENIUS Act a créé un cadre fédéral pour les stablecoins de paiement. Le texte impose notamment des réserves liquides, des obligations de conformité et leur impose de permettre la saisie, le gel ou le burn des stablecoins lorsque la loi l’exige.

Les États-Unis ont donc refusé la CBDC publique, mais ont renforcé un modèle où des acteurs privés émettent des dollars numériques, sous contrôle réglementaire américain. Ce n’est pas une CBDC au sens strict, car la créance ne porte pas directement sur la banque centrale, mais dans l’usage, le résultat s’en rapproche.

Protégez vos cryptos avec un Ledger dès 49 € (10 € en Bitcoin offerts)

Publicité

Source : Tether

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.