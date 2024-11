Victoire pour Tornado Cash : sanctions levées et prix du TORN multiplié par 11

Alors que l’OFAC a sanctionné Tornado Cash il y a plus de 2 ans maintenant, la justice américaine a accordé une grande victoire au mixeur de cryptomonnaies. Qu’en est-il ? En parallèle, le prix du TORN a explosé à la hausse.

Tornado Cash remporte une victoire majeure contre l'OFAC

Mardi, une cour d'appel des États-Unis pour le 5e circuit a accordé une grande victoire pour le mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash (TORN), sanctionné depuis plus de 2 ans maintenant par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor.

En effet, après une longue bataille juridique, un collectif d'utilisateurs du protocole est parvenu à faire reconnaître qu'il n'y avait pas lieu de placer les adresses des smart contracts sur la liste Specially Designated Nationals (SDN), qui interdit à toute personne morale ou physique américaine de traiter avec.

Ainsi, un point crucial de l'argumentaire se trouve dans la subtilité de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), un texte de loi de 1977, qui permet de restreinte le commerce entre les États-Unis en certains pays suivant certains cas de figure. Pour que la sanction de l'OFAC soit valide, il aurait fallu que la propriété des smart contracts de Tornado Cash par les développeurs puisse être démontrée :

Peut-être que le Congrès mettra à jour l'IEEPA, promulguée sous l'administration Carter, pour cibler les technologies modernes comme les logiciels de crypto-mixage. Jusque-là, nous considérons que les smart contracts immuables de Tornado Cash (les lignes de code logiciel permettant la confidentialité) ne sont pas la « propriété » d'une entité ou d'un ressortissant étrangers, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être bloqués en vertu de l'IEEPA, et que l'OFAC a outrepassé son autorité définie par le Congrès.

Cela ne signifie par pour autant que l'OFAC n'a pas d'autorité sur Tornado Cash, et les affaires judiciaires entourant les développeurs du protocole ne sont donc, a priori, pas impactée par cette décision. Toutefois, en ce qui concerne les smart contracts à proprement parler, les sanctions dont ils font l'objet doivent donc être levées.

Le TORN explose à la hausse

Grâce à cette nouvelle, le cours du TORN s'est envolé à la hausse. Au plus fort, le token est allé jusqu'à voir son prix multiplié par 11, avec un plus haut à plus de 39 dollars :

Cours du TORN en graphique horaire

Depuis, le TORN s'échange à environ 12,5 dollars lors de l'écriture de ces lignes, soit une hausse de 250 % en 24 heures. Compte tenu de sa très forte volatilité actuelle, nous vous recommandons la prudence vis-à-vis du trading de cet actif.

Maintenant qu'une première victoire a été remportée pour Tornado Cash, il sera intéressant de voir si cela est synonyme d'un rebond de l'utilisation du protocole. En outre, nous pourrons observer la manière dont les différents acteurs de l'écosystème qui s'étaient pliés à ces sanctions traiteront la nouvelle.

