Larry Fink, PDG de BlackRock, affirme que la tokenisation des actifs « est l’avenir des marchés financiers »

Le PDG de BlackRock, Larry Fink, voit dans la tokenisation une révolution pour les marchés financiers. Dans sa lettre annuelle aux actionnaires, il décrit une vision stratégique où les actifs tokenisés remplaceraient progressivement les circuits financiers traditionnels. Mais pour concrétiser cette vision, un obstacle majeur subsiste : l'identité numérique.

La tokenisation : une révolution en marche selon Larry Fink

La tokenisation est-elle la prochaine révolution de la finance ? La question ne se pose pas pour Larry Fink. Dans sa lettre annuelle aux actionnaires, le PDG de BlackRock consacre plusieurs paragraphes à la tokenisation, qu’il décrit comme un tournant technologique majeur pour les marchés financiers.

Il y dépeint un futur dans lequel chaque action, chaque obligation, chaque bien immobilier pourrait être représenté sous forme de token sur une blockchain.

« Chaque action, chaque obligation, chaque fonds — chaque actif — peut être tokenisé. S’ils le sont, cela révolutionnera l’investissement. »

Le PDG du plus grand gestionnaire d’actifs au monde — BlackRock gère plus de 9 000 milliards de dollars — rappelle que la blockchain permet des transactions instantanées, sans intermédiaires ni délais de règlement. De quoi réduire significativement les coûts, et donc rendre les investissements plus accessibles.

🪙 Comment la tokenisation pourra transformer la finance ?

Il souligne ainsi que la tokenisation pourrait améliorer la transparence et la gouvernance d'entreprise. En effet, enregistrer chaque transaction sur un registre distribué rend plus facile de suivre la propriété des actifs, et notamment de garantir que les droits des actionnaires sont respectés.

Larry Fink s'attaque également au réseau SWIFT, principalement utilisé pour transmettre les informations nécessaires aux virements bancaires, qu’il décrit comme un système hérité des années 1970, lent, fragmenté et coûteux. Il voit dans la tokenisation une alternative comparable à l’arrivée de l’e-mail dans l’univers du courrier.

« Compter sur SWIFT aujourd’hui, c’est comme faire transiter ses e-mails par la poste. »

La tokenisation déjà en marche ?

Larry Fink n'a pas attendu pour agir, puisque BlackRock a déjà pris des initiatives concrètes dans ce domaine. La société a lancé le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, connu sous le nom de BUIDL, sur la blockchain Ethereum. Ce fonds tokenisé vise à stabiliser la valeur de chaque token tout en distribuant des dividendes mensuels directement aux portefeuilles des investisseurs.

Néanmoins, ce fonds demande un investissement minimum de 5 millions de dollars, donc est loin d'être accessible à tout un chacun. Ce n'est que le début de la tokenisation, et le PDG de BlackRock est conscient qu'il y a encore de nettes améliorations à faire.

🗞️ Découvrez en plus sur la manière dont BlackRock prévoit de dominer la tokenisation

Seulement, un frein majeur à l’adoption massive de la tokenisation existe selon Larry Fink : l’identification numérique. Si les transactions classiques (avec Apple Pay ou sur le NYSE) reposent sur des systèmes d’identité bien établis, ce n’est pas encore le cas pour les blockchains publiques.

Il appelle donc à l’émergence d’un standard globalisé de vérification d'identité, citant en exemple l’Inde, où plus de 90 % des citoyens peuvent sécuriser leurs transactions depuis leur smartphone.

Source : Lettre aux actionnaires

