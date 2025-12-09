Ethereum (ETH) : BlackRock fait sa demande pour un ETF avec staking

Le géant de la gestion d'actifs BlackRock a déposé une demande auprès de la SEC pour un ETF Ethereum spot avec du staking. Retour sur cette initiative.

BlackRock veut lancer un nouvel ETF avec du staking d'ETH

Tandis que le staking s'invite petit à petit sur les ETF crypto spot aux États-Unis, BlackRock concrétise sa volonté d'entrer à son tour dans la course sur l'ETH, avec un nouveau dépôt de formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) vendredi dernier.

Fait notable, il s'agit ici d'un nouvel ETF nommé ETHB, et non d'une modification de l'ETHA, comme l'avait demandé le NASDAQ en juillet dernier dans un dépôt parallèle.

À propos du NASDAQ, c'est sur cette même bourse que sera coté l'ETHB, mais celle-ci doit encore effectuer le dépôt de son formulaire 19b-4, pour lancer officiellement le processus d'approbation en vue d'une cotation.

Lorsque ce nouvel ETF sera approuvé, nous verrons alors dans quelle mesure il fera concurrence à son grand frère ETHA, qui pèse à ce jour 11,45 milliards de dollars d'actifs nets sous gestion, soit plus de 58 % des ETF Ethereum spot.

