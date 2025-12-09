Ethereum (ETH) : BlackRock fait sa demande pour un ETF avec staking
Le géant de la gestion d'actifs BlackRock a déposé une demande auprès de la SEC pour un ETF Ethereum spot avec du staking. Retour sur cette initiative.
Acheter Ethereum (ETH)
Publicité Bitpanda
BlackRock veut lancer un nouvel ETF avec du staking d'ETH
Tandis que le staking s'invite petit à petit sur les ETF crypto spot aux États-Unis, BlackRock concrétise sa volonté d'entrer à son tour dans la course sur l'ETH, avec un nouveau dépôt de formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) vendredi dernier.
Fait notable, il s'agit ici d'un nouvel ETF nommé ETHB, et non d'une modification de l'ETHA, comme l'avait demandé le NASDAQ en juillet dernier dans un dépôt parallèle.
À propos du NASDAQ, c'est sur cette même bourse que sera coté l'ETHB, mais celle-ci doit encore effectuer le dépôt de son formulaire 19b-4, pour lancer officiellement le processus d'approbation en vue d'une cotation.
👨🏫 Comment investir dans un ETF Ethereum spot en France ?
Lorsque ce nouvel ETF sera approuvé, nous verrons alors dans quelle mesure il fera concurrence à son grand frère ETHA, qui pèse à ce jour 11,45 milliards de dollars d'actifs nets sous gestion, soit plus de 58 % des ETF Ethereum spot.Dites adieu aux faibles rendements : investissez dans les ETF
Source : SEC
La Newsletter crypto n°1 🍞
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.