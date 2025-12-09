Ethereum (ETH) : BlackRock fait sa demande pour un ETF avec staking

Le géant de la gestion d'actifs BlackRock a déposé une demande auprès de la SEC pour un ETF Ethereum spot avec du staking. Retour sur cette initiative.

le 9 décembre 2025 à 12:00.

Vincent Maire

Ethereum (ETH) : BlackRock fait sa demande pour un ETF avec staking
BlackRock veut lancer un nouvel ETF avec du staking d'ETH

Tandis que le staking s'invite petit à petit sur les ETF crypto spot aux États-Unis, BlackRock concrétise sa volonté d'entrer à son tour dans la course sur l'ETH, avec un nouveau dépôt de formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) vendredi dernier.

Fait notable, il s'agit ici d'un nouvel ETF nommé ETHB, et non d'une modification de l'ETHA, comme l'avait demandé le NASDAQ en juillet dernier dans un dépôt parallèle.

À propos du NASDAQ, c'est sur cette même bourse que sera coté l'ETHB, mais celle-ci doit encore effectuer le dépôt de son formulaire 19b-4, pour lancer officiellement le processus d'approbation en vue d'une cotation.

👨‍🏫 Comment investir dans un ETF Ethereum spot en France ?

Lorsque ce nouvel ETF sera approuvé, nous verrons alors dans quelle mesure il fera concurrence à son grand frère ETHA, qui pèse à ce jour 11,45 milliards de dollars d'actifs nets sous gestion, soit plus de 58 % des ETF Ethereum spot.

Source : SEC

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

