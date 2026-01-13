37 jours d'attente — Pourquoi les délais pour skater ses ETH sur Ethereum explosent-ils ?

Après l'envolée des délais de sorties du staking d'ETH sur Ethereum l'été dernier, c'est à présent au tour de la file d'attente d'entrer d'exploser. Pourquoi cela ?

le 13 janvier 2026 à 18:00.

3 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

37 jours d'attente — Pourquoi les délais pour skater ses ETH sur Ethereum explosent-ils ?
Ethereum

Le temps d'attente pour le staking d'ETH sur Ethereum monte en flèche

Durant les derniers mois, nous sommes revenus à plusieurs reprises sur le staking d’Ethereum, alors que la file d’attente pour retirer des ETH s’était fortement allongée, à tel point qu’un pic avait été atteint à plus de 46 jours au mois de septembre.

Petit à petit, ladite file d’attente s’est résorbée, au point qu’il ne suffit désormais que de 13 minutes pour récupérer ses ETH.

À l’inverse, le délai pour déposer des ETH en staking a fortement augmenté, et ce, à raison de 37 jours et 12 heures d’attente à l’heure de l’écriture de ces lignes. À titre de comparaison, il s’agit de la plus longue file d’attente depuis le 9 juillet 2023 :

Files d'attente en jour pour entrer et sortir du staking sur Ethereum

Files d'attente en jour pour entrer et sortir du staking sur Ethereum

 

Exprimée en nombre d’ETH, cette file d’attente est actuellement de 2,17 millions d’unités.

La raison majeure à cette explosion à la hausse dudit délai se trouve du côté de Bitmine, la plus grande Ethereum Treasury Company, dont les avoir en Ether représente 3,45 % de l’offre totale. Sur les plus de 4,16 millions d’ETH détenus par l’entreprise, environ 30 % servent à présent à sécuriser la blockchain Ethereum, et cette quantité a presque doublé la semaine dernière :

blockquote icon

Au 11 janvier 2026, le total d'ETH mis en staking sur Bitmine s'élève à 1 256 083 (soit 3,9 milliards de dollars à 3 119 dollars par ETH). Cela représente une augmentation de 596 864 ETH par rapport à la semaine précédente. Ce montant ne représente qu'une fraction des 4,17 millions d'ETH détenus par Bitmine. [...] Bitmine collabore actuellement avec trois fournisseurs de staking dans le cadre de ses préparatifs pour le lancement commercial de son réseau MAVAN (Made in America Validator Network) en 2026. Bitmine a mis en staking plus d'ETH que toute autre entité au monde.

D'autres raisons plus marginales peuvent aussi être trouvées quant à cette hausse des délais, comme le fait que le staking permet d’obtenir des rendements réguliers, à raison de 2,83 % par an actuellement. Cependant, cette supposition est à relativiser, puisque des rendements supérieurs peuvent être obtenus avec des stablecoins, ou même en dehors de l’écosystème crypto, et ce, sans s’exposer à la volatilité de l’ETH.

Néanmoins, le fait que le prix de l’ETH soit aujourd’hui en recul 36,7 % par rapport à son plus haut historique (ATH) pourrait justement être considéré comme une opportunité d’investissement par certains investisseurs, qui tenteraient de maximiser leurs profits éventuels grâce au staking.

Comme nous l'avons fait pour la file d'attente des sorties, nous pourrons à présent prêter attention à ces délais d'entrée, qui pourraient continuer de s'allonger si Bitmine ou d'autres Ethereum Treasuries Companies poursuivent leurs ambitions sur le staking, mais également quand les ETF spécialisés seront approuvés par la Securities and Exchange Commission (SEC).

Sources : Validator Queue, SEC

