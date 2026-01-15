Le staking Bitcoin (BTC) débarque sur Ledger Wallet grâce à cette intégration

Ledger et Lombard ont dévoilé une nouvelle intégration pour générer du rendement avec Bitcoin (BTC). En quoi consiste cette nouveauté s'adressant aux utilisateurs de Ledger Wallet ?

Ledger s’associe à Lombard pour offrir du rendement sur Bitcoin (BTC)

Mercredi, Ledger et Lombard ont officialisé un partenariat pour proposer des rendements sur Bitcoin (BTC), à travers une intégration du LBTC, la version emballée du BTC de Lombard.

Ce partenariat permettra dès ce mois-ci aux utilisateurs de Ledger Wallet de générer des intérêts sur leurs avoirs en BTC via l’application Figment-Lombard, puis, plus tard dans l’année, depuis la section « Earn » du portefeuille.

Alors que 98,5 % des bitcoins seraient inactifs, Jacob Phillips, le cofondateur de Lombard, se réjouit de cette collaboration :

Cette intégration représente une étape importante, car LBTC devient le premier Bitcoin générateur de rendement disponible pour les utilisateurs de Ledger. La fonctionnalité de rendement BTC est proposée par des leaders des portefeuilles, du staking et de l’infrastructure Bitcoin afin d’offrir aux détenteurs de BTC un accès simple et sécurisé pour générer des rendements sur leurs BTC et utiliser LBTC sur les principales applications DeFi, sur 15 blockchains.

À l’inverse d’autres cryptomonnaies pouvant être utilisées pour du staking ou dans des applications de finance décentralisée (DeFi), le BTC ne permet pas de générer nativement du rendement. Dès lors, il convient de comprendre comment de tels intérêts peuvent être générés, afin d’en mesurer les risques associés.

Par exemple, cela peut se faire par le biais de lending, où les BTC emballés sont prêtés à des tiers en échange d’intérêts. Dans le cas du LBTC, cela passe par du staking sur le réseau Babylon, un modèle introduisant une forme de staking sur Bitcoin, que nous avons exposé plus en détail dans un article dédié. En l'occurrence, les LBTC sont délégués sur les validateurs de Figment.

Pour Jean-François Rochet, le vice-président exécutif des services aux consommateurs de Ledger, cette nouveauté apporte de nouveaux cas d’usage aux détenteurs de bitcoins :

En tant que concepteur de produits qui sécurisent environ 22 % des bitcoins mondiaux, Ledger est idéalement placée pour combler une lacune critique en matière de fragmentation au sein de l’écosystème Bitcoin. Auparavant, les détenteurs de BTC disposaient de peu d’options pour générer des rendements sans vendre ni transférer leurs actifs. Seule solution de conservation autonome sécurisée permettant de générer des rendements sur le Bitcoin, cette première version du produit offrira un avantage aux détenteurs de Bitcoin, aux traders de cryptomonnaies et aux utilisateurs de Ledger Wallet, leur permettant d’optimiser leurs investissements.

À titre indicatif, le LBTC offre à ce jour 0,41 % de rendements cumulés.

En parallèle de l’écriture de ces lignes, le BTC s’échange à 96 500 dollars, en hausse de 1,38 % sur 24 heures.

Source : Lombard

