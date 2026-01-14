La 2e plus grande banque d'Allemagne obtient le feu vert pour lancer sa plateforme crypto

Les banques européennes continuent à s’ouvrir aux cryptomonnaies. En Allemagne, DZ Bank, la 2e banque du pays, vient de recevoir une approbation MICAR pour lancer sa propre plateforme d'échange.

le 14 janvier 2026

Marine Debelloir

DZ Bank, une des principales banques commerciales d’Allemagne, vient d’annoncer l’obtention de l’agrément MICAR de la part de l’Autorité fédérale allemande de supervision financière (BaFin). Cela permettra à l’institution financière de lancer sa propre plateforme d’échange : meinKrypto. Cette seconde société devra à son tour être approuvée avant lancement.

« meinKrypto » prend la forme d’un wallet intégré à l’application VR Banking App. L’offre s’adresse aux clients autonomes et ne fait pas partie du conseil en investissement aux particuliers.

💡 Retrouvez le top 7 des banques les plus crypto-friendly en France

L’offre en cryptomonnaies sera initialement limitée. La DZ Bank proposera le trading de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Cardano (ADA). Un choix qui paraît surprenant, et qui ne semble pas basé uniquement sur la capitalisation des actifs. Chaque banque locale devra choisir d’offrir ou non l’accès à la plateforme. Selon une étude, un tiers des banques concernées prévoirait déjà d’implémenter cette solution.

Une tendance de fond en Europe

Si l’Europe a été historiquement frileuse en ce qui concerne les cryptomonnaies, les banques s’ouvrent progressivement au secteur. Le catalyseur semble avoir été l’engouement considérable pour les stablecoins. Un consortium de 9 banques européennes (dont DZ Bank) a ainsi été formé à l’automne 2025 pour proposer un stablecoin commun.

🌐 Pour en apprendre plus – 10 banques pour conquérir le marché des stablecoins euro : ce consortium fait de grandes annonces

Plus récemment en France, Banque populaire – Caisse d’Epargne (BPCE) a lancé son offre crypto. Cette dernière a fait un choix d’actifs différents à proposer à ses clients : BTC, ETH, SOL et USDC.

En septembre dernier, 71 % des banques du réseau coopératif allemand disaient vouloir se pencher sur l’implémentation d’une offre crypto. La chute des cours de cryptomonnaies à la fin de l’année 2025 ne semble donc pas avoir entamé l’appétit des institutions financières à ce stade.

Source : DZ Bank

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


