Pourrions-nous bientôt être obligés de confirmer nos paiements CB par empreinte digitale ?

Le code PIN à 4 chiffres pourrait progressivement perdre sa place centrale dans les paiements par carte bancaire. Plusieurs banques françaises proposent déjà des cartes biométriques, capables de valider un paiement grâce à une empreinte digitale enregistrée directement sur la carte, sans transmission annoncée au commerçant ou à la banque.

Les cartes bancaires biométriques arrivent bientôt en France

Le paiement par carte bancaire a déjà beaucoup évolué ces dernières années, avec la généralisation du sans contact et l’apparition du « Sans Contact Plus », qui permet de payer en posant sa carte sur le terminal tout en saisissant son code lorsque l’opération dépasse certains seuils.

Dans cette continuité, la signature biométrique, déjà utilisée par les wallets mobiles comme Apple Pay, apparaît comme une nouvelle étape pour conserver la rapidité du sans contact, mais remplacer le code PIN par une vérification physique de l’utilisateur.

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En ce début d'année 2026, plusieurs banques comme BNP Paribas, le Crédit Agricole et la Société Générale explorent un nouveau moyen de confirmation de transaction par carte bancaire : la signature par empreinte digitale.

BNP Paribas aurait déjà proposé une carte bancaire biométrique permettant de payer sans contact avec son doigt à certains de ces utilisateurs. Lors de la 1ère utilisation, le client doit insérer la carte dans un terminal ou un distributeur, saisir son code, puis finaliser l’activation de l’empreinte sur la carte.

Le Crédit Agricole mène également des tests et indique que cette option permet de payer sans contact au-delà de 50 euros, dans la limite des plafonds prévus par le contrat de carte, avec une authentification biométrique obligatoire dès le 1er centime.

Quant à la Société Générale, la banque avait déjà expérimenté une carte biométrique en France dès 2018, avec un capteur d’empreinte intégré et une vérification réalisée directement sur la carte.

Ces banques ainsi que Mastercard précisent qu’aucun élément lié à l’empreinte digitale n'est transmis au commerçant, à la banque ou au fabricant de la carte. Selon eux, lors de l'utilisation la carte compare l’empreinte avec un modèle biométrique stocké dans la puce, et non sur un serveur externe.

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Les cartes bancaires biométriques veulent remplacer le code PIN par l’empreinte digitale

Le problème de l’empreinte digitale tient principalement à son caractère permanent, un code PIN peut être modifié après une fuite, une erreur ou un soupçon de compromission. Une empreinte digitale, elle, ne se remplace pas.

Avec une signature par empreinte digitale, la menace ne vient pas seulement de la carte bancaire elle-même, elle vient aussi de la sécurité des outils numériques du quotidien, où les fuites de données touchent régulièrement entreprises, plateformes et services publics.

Il existe aussi une limite très concrète : tout le monde n’a pas d’empreintes digitales stables et lisibles. Les artisans, ouvriers, mécaniciens, agriculteurs ou toute personne travaillant régulièrement avec ses mains peut avoir les doigts coupés, brûlés, abîmés, usés ou marqués par des callosités.

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De plus, avec un code PIN, l’utilisateur prouve qu’il connaît un secret, mais avec une empreinte digitale, il prouve qu’il est physiquement la bonne personne. Ce glissement entre paiement et identité biologique peut sembler anodin tant qu’il reste limité à une carte bancaire, mais il prépare une acceptation plus large de la vérification biométrique dans les actes du quotidien.

Il serait excessif d’affirmer que ces cartes conduisent mécaniquement à un système de paiement liberticide. Mais leur généralisation pourrait rendre plus acceptable un monde où payer, se déplacer, accéder à un service ou utiliser un portefeuille numérique dépendrait d’une vérification biométrique permanente.

Ce n’est pas encore 1984, mais c’est précisément le type d’habitude technique qui peut rendre un tel horizon moins invraisemblable.

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Sources : CNEWS, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale

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