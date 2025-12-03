10 banques pour conquérir le marché des stablecoins euro : ce consortium fait de grandes annonces

BNP Paribas a rejoint le consortium de 9 banques européennes souhaitant lancer leur propre stablecoin euros en 2026. Dans le même temps, ledit consortium a dévoilé son nom et sa gouvernance. Retour sur toutes ces annonces.

BNP Paribas rejoint le consortium Qivalis pour créer un stablecoin euro

En septembre dernier, nous revenions sur la création d'un consortium de 9 banques européennes, ayant pour projet de lancer un stablecoin euro conforme au règlement MiCA à l'horizon du second semestre 2026. Lundi, BNP Paribas a rejoint ledit consortium, ce dernier ayant par la même occasion dévoilé le nom de sa nouvelle société : Qivalis.

Basée à Amsterdam, l'entreprise œuvre maintenant à obtenir les approbations qui lui permettront de lancer son stablecoin dans les délais annoncés.

Côté direction, Jan-Oliver Sell occupera le poste de PDG. Après une brève expérience comme directeur chez Binance en 2020, puis chez Coinbase, dont il prendra la direction de la filiale allemande, l'intéressé est déjà familier des technologies de la blockchain. Pour lui, ce futur stablecoin doit ouvrir de nouvelles perspectives :

Un stablecoin natif en euros n'est pas seulement synonyme de commodité ; il offre une véritable autonomie monétaire à l'ère du numérique. Il ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises et aux consommateurs européens pour interagir avec les paiements sur la blockchain et les marchés d'actifs numériques dans leur propre monnaie. Il permet aux fintechs, aux PME et aux consommateurs européens et internationaux d'effectuer des transactions transfrontalières en toute fluidité, tout en préservant la stabilité et la confiance associées à l'euro.

Par ailleurs, Sir Howard Davies prendra la présidence du conseil de surveillance de Qivalis. Ce dernier dispose d'un CV bien rempli, puisqu'il a notamment été gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, ou encore, le premier président du gendarme financier britannique : la Financial Services Authority (FSA).

Pour lui, ce futur stablecoin s'inscrit dans un enjeu de souveraineté :

Cette infrastructure est essentielle si l’Europe veut être compétitive à l’échelle mondiale dans l’économie numérique tout en préservant son indépendance économique. Nous ne nous contentons pas de construire un système de paiement ; nous veillons à ce que les valeurs européennes en matière de protection des données, de stabilité financière et de conformité réglementaire soient intégrées à l’avenir de la monnaie numérique.

Dans un contexte où les stablecoins euros pèsent à peine plus de 0,2 % de la capitalisation des stablecoins et où l'EURC de Circle, un acteur américain, représente à lui seul 49 % de sa catégorie, il sera intéressant de voir comment se démarquera ce nouvel actif à venir.

Outre BNP Paribas, qui vient de rejoindre le mouvement, le consortium Qivalis est également représenté par Banca Sella, CaixaBank, Danske Bank, DekaBank, ING, KBC, Raiffeisen Bank International, SEB et UniCredit.

