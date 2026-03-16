Est-il possible d'acheter des actions Mistral AI ?

Mistral AI, la startup française d'intelligence artificielle fondée à Paris en 2023, s'est imposée en un temps record comme le champion européen de l'IA. Alors que l'engouement autour de l'intelligence artificielle ne faiblit pas, de nombreux investisseurs se posent la même question : est-il possible d'investir dans Mistral AI et d'acheter une action de l'entreprise ?

La réponse directe : non, pas encore

Mistral AI n'est pas cotée en bourse. En tant que société privée, ses titres ne circulent pas sur les marchés financiers traditionnels : impossible donc d'en trouver chez un courtier comme Trade Republic, eToro ou XTB.

Pour pouvoir acheter des actions d'une entreprise, celle-ci doit avoir réalisé une introduction en bourse, aussi appelée IPO (Initial Public Offering). Concrètement, c'est le moment où une entreprise privée ouvre son capital au grand public en proposant ses actions sur un marché boursier. Mistral AI n'a pas encore franchi cette étape et aucune IPO n'est annoncée à ce jour.

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Se préparer à l'arrivée de l'action Mistral AI

Même sans IPO à l'horizon, rien ne vous empêche d'anticiper. La première étape concrète est d'ouvrir un compte chez un courtier dès maintenant. Les vérifications d'identité peuvent prendre plusieurs jours et être prêt à l'avance est toujours un avantage.

Un point important à garder en tête : si Mistral AI venait à s'introduire en bourse sur un marché européen (ce qui serait logique pour une entreprise française), son action serait très probablement éligible au PEA (Plan d'Épargne en Actions).

Ce dispositif fiscal permet de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les plus-values après 5 ans de détention, ce qui en fait une enveloppe particulièrement avantageuse.

Dans cette optique, Trade Republic et XTB, qui proposent tous deux un PEA, seraient des options particulièrement intéressantes pour se positionner.

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Caption Market : l'alternative du marché secondaire

Les plateformes de marché secondaire comme Caption Market permettent théoriquement d'acquérir des parts d'entreprises non cotées, dont Mistral AI pourrait faire partie.

Concrètement, cette piste reste très difficile d'accès : ticket d'entrée élevé (à partir de 2 000 €), liquidité quasi inexistante et niveau de risque sans commune mesure avec un investissement en bourse classique.

De plus, y trouver des parts Mistral AI avant son introduction en Bourse y est extrêmement improbable. Vous pouvez toutefois surveiller la plateforme, car si un investisseur de la première heure souhaite vendre ses actions Mistral AI, il est envisageable qu'il passe par une plateforme comme Caption Market.

Mistral AI en 2026 : un acteur incontournable de l'IA européenne

Fondée en avril 2023 par les chercheurs français Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix, tous anciens de Google DeepMind et Meta, Mistral AI a connu une ascension fulgurante. En moins de 3 ans, elle est devenue la startup d'intelligence artificielle la plus valorisée d'Europe et la première « décacorne » française de l'histoire, c'est-à-dire une entreprise non cotée dépassant les 10 milliards d'euros de valorisation.

En septembre 2025, Mistral a bouclé une levée de fonds record de 1,7 milliard d'euros, portant sa valorisation à 11,7 milliards d'euros. Ce tour de table, mené par le géant néerlandais des semi-conducteurs ASML a également réuni des investisseurs de premier plan comme Nvidia, Bpifrance, Andreessen Horowitz, General Catalyst et BNP Paribas. L'entreprise vise désormais plus d'un milliard d'euros de revenus en 2026, contre 300 millions d'euros de revenus annuels récurrents fin 2025.

Au-delà des chiffres, Mistral développe ses propres modèles d'IA générative en open source ainsi que Le Chat, son assistant conversationnel concurrent direct de ChatGPT. Elle a également lancé Mistral Compute, une plateforme cloud souveraine hébergée en Europe développée en partenariat avec Nvidia et prévoit la construction du plus grand campus d'IA d'Europe en région parisienne, dont la mise en service est prévue pour 2028.

En attendant : s'exposer à Mistral AI via ses actionnaires cotés

Certains actionnaires de Mistral AI sont eux-mêmes cotés en bourse. Investir dans ces entreprises, c'est s'exposer indirectement à la croissance de Mistral AI en particulier 👇

Action Lien avec Mistral AI Perf. 1 an Perf. 3 ans ASML (ASML) Principal actionnaire (11 % du capital) +93 % +130 % Nvidia (NVDA) Actionnaire et partenaire technologique +56 % +685 % Microsoft (MSFT) Actionnaire et partenaire de distribution (Azure) +5 % +59%

Données récupérées le 16 mars 2026

Faites fructifier votre capital en investissant en bourse

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Si vous préférez ne pas concentrer votre exposition sur une seule valeur, des ETF permettent d'investir dans un panier d'actions liées à l'IA en une seule opération 👇

ETF Perf. 1 an Perf. 5 ans Code ISIN Frais annuels L&G Artificial Intelligence UCITS ETF +27 % +61 % IE00BK5BCD43 0,49 % Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF 1C +33 % +93 % IE00BGV5VN51 0,35 % WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF +44 % +37 % IE00BDVPNG13 0,40 %

Données récupérées le 16 mars 2026

👉 Les 5 meilleurs ETF dans lesquels investir en 2026 (éligibles au PEA)

Conclusion sur l'investissement dans Mistral AI

Acheter une action Mistral AI n'est pas possible en 2026 et aucune introduction en bourse n'est prévue pour le moment. En attendant une éventuelle cotation, s'exposer aux actionnaires cotés de Mistral AI comme ASML, Nvidia ou Microsoft, ou aux ETF liés à l'intelligence artificielle reste la solution la plus accessible pour profiter de la croissance du secteur.

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Cet article sera mis à jour dès que de nouvelles informations officielles seront disponibles.

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