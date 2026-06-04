Pour financer ses achats d'ETH, Bitmine copie Strategy avec une nouvelle action à fort dividende

Pour acheter toujours plus d'ETH, Bitmine a présenté sa propre action préférentielle à fort dividende, à l'image du STRC de Strategy. Est-ce une bonne idée ?

Bitmine veut lancer sa propre action préférentielle pour acheter plus d'ETH

Nous connaissons déjà le STRC de Strategy, cette action préférentielle promettant actuellement 12,15 % de rendement par an et pesant de ce fait 1,2 milliard de dollars de charges annuelles dans la trésorerie de l’entreprise.

Comme si une bombe à retardement sur le cours du Bitcoin (BTC) ne suffisait pas, Bitmine tente à présent de faire la même chose sur Ethereum (ETH). À ce jour, Bitmine détient environ 5,42 millions d’ETH, ce qui représente 4,49 % de l’offre totale d’Ethers. Sur ce montant, 4,72 millions sont déposés en staking, tandis que les dernières communications de l’entreprise estiment un revenu annualisé sur le staking de 296 millions de dollars.

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Pour financer ses achats d’ETH, Bitmine introduit ainsi un titre similaire au STRC, à savoir une « action privilégiée de série A » sous le symbole BMNP et offrant un rendement de 9,5 % par an. Pour l’heure, ce nouveau produit n’a pas encore été déployé, mais un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) présente une offre de 3 millions d’actions d’une valeur nominale de 100 dollars chacune.

Pour l’heure, cette position semble pouvoir largement être assumée, car, sur la base des chiffres actuels, les intérêts de ce titre pèseront 28,5 millions de dollars par an et pourront donc être couverts par les revenus de staking.

Toutefois, la prudence reste de mise. En effet, lorsque cette opération sera concrétisée, la porte sera ouverte à de nouvelles émissions et il ne sera pas surprenant d’arriver dans une situation où tant d’actions préférentielles seraient émises que les revenus de staking ne seraient plus suffisants. Par ailleurs, d’autres variables entrent en jeu, à savoir le prix de l’ETH et le rendement du staking, tous deux pouvant varier à la hausse ou à la baisse.

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Quoi qu’il en soit, nous n’en sommes pas encore là, et ce scénario devra être vérifié à l’avenir. Malgré tout, le fait qu’un unique acteur détienne une part aussi importante de l’offre d’ETH a de quoi interroger sur une certaine centralisation du réseau.

En attendant, le prix de l’Ether est de 1 780 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en baisse de 5,1 % sur les dernières 24 heures.

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Source : SEC

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