61 300 dollars : le prix de Bitcoin (BTC) chute une fois de plus

Cette nuit encore, le Bitcoin (BTC) a poursuivi sa tendance baissière, cette fois pour aller toucher les 61 300 dollars. Jusqu'où cela va-t-il aller ?

Le Bitcoin (BTC) poursuit son bear market

61 300 dollars : c’est le prix qu’a touché le Bitcoin (BTC) au cours de la nuit, dans la poursuite de sa tendance baissière. Alors que l’actif a désormais pleinement réintégré son range, il marque même une baisse de 22,67 % depuis son point haut des dernières semaines à 82 800 dollars.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, le cours du BTC est désormais de 64 000 dollars, en baisse de 4,6 % sur 24 heures :

Cours du BTC en données quotidiennes

💡 Comment affronter un bear market ? Les bonnes pratiques à suivre

Ainsi, deux pistes peuvent expliquer ce mouvement : la guerre au Moyen-Orient et la vente de Strategy.

Pour la première piste, cela semble être une fausse excuse, alors que là où le BTC perd 13 % sur un mois glissant, le S&P 500 gagne 4,5 % dans le même temps.

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Pour ce qui est du cas de Strategy, doit-on réellement être surpris ? Pour notre part, voilà maintenant plus d’un an que nous mettons en garde contre le fait que le jeu de Michael Saylor n’est pas soutenable à long terme. Après avoir promis de tenir ses positions contre vents et marées des années durant, l’intéressé change désormais subtilement de discours pour tenter de faire valoir que ce qui compte, c’est de rester un acheteur net, pas de ne rien vendre.

À chaque micro-ajustement de cap, de tels arguments portent une part de logique pour tenter de maquiller la vérité, à savoir que le poids des intérêts payés par Strategy ne pourra être assumé que par des ventes strictes de bitcoins, ou bien par une plongée suicidaire dans ce schéma de Ponzi qu’est le STRC… jusqu’à son explosion en plein vol.

Quoi qu’il en soit, le BTC a montré des signaux faibles depuis plusieurs semaines, et ceux-ci se concrétisent désormais par cette chute jusqu’en bas du range. Cela nous rappelle que le bear market n’est probablement pas terminé, tandis que l’actif doit désormais consolider dans la zone où il se trouve actuellement, sous peine d’aller chercher de nouveaux points bas, comme ceux de la zone comprise entre 50 000 et 55 000 dollars.

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Plus largement, l’ensemble du marché crypto perd actuellement 3,3 % en 24 heures pour tomber à 2 316 dollars. Dans le top 10 crypto, nous observons des baisses plus ou moins similaires à celle du BTC sur des actifs comme l’ETH, le BNB ou le SOL, qui cèdent respectivement 4,4 %, 6,1 % et 5,8 %.

Du côté des liquidations sur les produits dérivés, 1,6 milliard de dollars ont été perdus en 24 heures par les traders, dont 1,36 milliard de dollars sur des positions acheteuses.

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Source : TradingView

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