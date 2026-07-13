Les récentes ventes de BTC initiées par Strategy ont eu un impact psychologique non négligeable sur les investisseurs du Bitcoin, d'autant plus car la société de Michael Saylor avait affirmé qu’elle n’en vendrait jamais. Une perte de confiance qui ne serait toutefois qu’un « bruit » passager, selon les analystes de Standard Chartered.

Des ventes de BTC qui représentent « essentiellement du bruit »

La tendance baissière enclenchée par le Bitcoin depuis son dernier sommet historique - actuellement estimée à 50 % - s'inscrit dans une succession d'étapes symboliques, comme son passage sous les 65 000 dollars, ou la récente vente de BTC initiée par la première Bitcoin Treasury au monde, Strategy.

En effet, la société de Michael Saylor connue pour sa volonté d'accumuler toujours plus de BTC a finalement décidé d'en revendre, alors même que son fondateur avait promis de ne jamais le faire. Une faille dans cette carapace de maximaliste qui a largement fait réagir au sein de l'écosystème crypto, entre profonde déception et tentative de relativiser son impact sur le marché.

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Il faut bien admettre que la société Strategy ne se porte pas très bien à l'heure actuelle, avec une action MSTR qui affiche un effondrement de presque 80 % sur l'année écoulée, contre seulement 47 % pour le cours du BTC sur la même période... alors qu'elle devait initialement permettre d'obtenir un rendement supérieur à celui du Bitcoin.

L'action MSTR de Strategy continue de plonger

Dans ce contexte, la capitulation de Strategy apparaît comme une épreuve difficile pour le marché du Bitcoin et la confiance de certains de ses investisseurs, mais visiblement pas pour les analystes de la banque britannique Standard Chartered qui résument cette situation à un « bruit » certes déconcertant et désagréable, mais présenté comme passager.

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Strategy doit « rassurer les marchés sur le fait qu'une vente massive reste peu probable »

Un point de vue récemment exprimé par Geoff Kendrick, analyste pour Standard Chartered, dans le cadre d'une note publiée à l'attention des clients de sa banque où il explique que le fait de voir Strategy vendre ses BTC aurait « brouillé » les perspectives à court terme du Bitcoin.

Malgré tout, il estime également que le « bruit » déclenché par ce revirement de stratégie n'a rien d'un véritable « signal » à appliquer au marché du BTC, même si cela démontre sans aucune équivoque possible que le point bas de cycle tant attendu se rapproche de toute évidence.

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Selon Geoff Kendrick, la « machine » mise en place par Strategy ne fonctionne plus, alors que ses acquisitions de BTC estimées à 63,7 milliards de dollars au total représentent désormais une valorisation d'environ 54 milliards de dollars... qui doit être partiellement vendue pour financer les dividendes de son action préférentielle STRC, en décrochage complet de son niveau de référence fixé à 100 dollars.

L'action préférentielle STRC de Strategy tente de revenir à 100 dollars

Face à cette situation, l'analyste de Standard Chartered réclame une communication plus transparente de la part de Strategy, jugée « essentielle pour rassurer les marchés sur le fait qu'une vente massive reste peu probable ».

Malgré tout, ces perturbations jugées passagères ne remettent visiblement pas en cause les perspectives de prix appliquées au Bitcoin sur le long terme. En effet, Geoff Kendrick continue de penser que le Bitcoin atteindra les 100 000 dollars d'ici la fin de cette année.

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Source : Decrypt

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