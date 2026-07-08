Strategy (MSTR) continue de chuter en Bourse malgré les nouveautés

Malgré une série d'annonces destinées à rassurer les marchés, l'action de Strategy (MSTR) peine à se stabiliser. Une fin de règne pour Michael Saylor ?

L'action de Strategy toujours en difficulté

L'action MSTR a lâché près de 4,74% lundi et 3,38 % mardi, prolongeant une année 2026 marquée par une volatilité extrême et une perte d'environ 80% depuis son record de novembre 2024.

L'entreprise de Michael Saylor a pourtant multiplié les initiatives : formalisation d'un programme de vente de Bitcoin pour financer ses dividendes, relèvement du rendement de ses actions préférentielles STRC à 12%, et réaffirmation d'un objectif de réserves de trésorerie.

Ces mesures n'ont toutefois pas suffi à enrayer la baisse. Les actions STRC continuent elles-mêmes de se négocier sous leur valeur nominale de 100 dollars, compliquant la capacité de l'entreprise à lever de nouveaux capitaux par ce biais.

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Le contexte financier n'arrange rien : Strategy a enregistré une perte non réalisée de 8,32 milliards de dollars sur ses avoirs en Bitcoin au deuxième trimestre, la cryptomonnaie étant passée d'environ 68 000 à près de 60 000 dollars entre avril et juin. À cela s'ajoute un climat juridique tendu, plusieurs cabinets d'avocats spécialisés dans les recours collectifs ayant ouvert des enquêtes pour fraude potentielle aux valeurs mobilières.

La confiance est de plus en plus fragile envers la stratégie de trésorerie centrée sur le Bitcoin de l'entreprise. L'ère des "treasuries" semble donc bel et bien achevée. Pour Michael Saylor, jusqu'à récemment roi de ce domaine, cela ressemble à un début de désaveu.

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Source : TradingView

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