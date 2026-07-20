Michael Saylor attaque le BIP-110, la mise à jour de Bitcoin qui divise la communauté prévue dans 20 jours

Michael Saylor a publié 110 arguments contre le BIP-110, une mise à jour qui devrait être temporaire visant à limiter l'inscription de certaines données non monétaires sur Bitcoin. Selon Saylor, le débat dépasse désormais la question du spam, car il toucherait également à la neutralité du protocole.

Michael Saylor publie 110 arguments contre la mise à jour BIP-110

Depuis l’arrivée des Ordinals et des inscriptions sur la blockchain, la communauté Bitcoin est divisée sur les données non monétaires inscrites dans la blockchain.

Pour certains, utiliser Bitcoin de cette manière représenterait une attaque contre le réseau lui-même, tandis que d’autres affirment qu’une transaction valide devrait rester valide et qu’on ne devrait réellement pas bloquer l’usage non monétaire de la blockchain Bitcoin sans en bloquer d’autres.

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La partie de la communauté la plus conservatrice a alors proposé le BIP-110, un soft fork temporaire qui durcirait les règles de validation pendant environ 1 an afin de laisser le temps de trouver une solution durable contre les transactions qu'ils qualifient de « spam ».

À l'approche de son activation, prévue autour du 7 août au bloc numéro 965 664, Michael Saylor, directeur général de Strategy, a pris position contre le BIP-110 avec un texte de 110 arguments.

Extrait de l'article de Michel Saylor

Dans son post, il explique comprendre les partisans du BIP-110, mais estime que « le remède proposé est plus dangereux que le problème ». Derrière ses 110 points, son opinion tient surtout à 5 reproches :

Le BIP-110 utiliserait le consensus, l’outil le plus lourd de Bitcoin, pour répondre à un conflit d’usage plutôt qu’à un bug critique ;

Bitcoin ne sait pas lire l’intention derrière des octets, une même structure peut porter une image, une preuve cryptographique, un contrat ou une donnée d’authentification ;

En voulant bloquer le spam, le BIP-110 pourrait fermer temporairement des améliorations futures du protocole ;

Des transactions aujourd’hui valides deviendraient invalides parce qu’une partie de la communauté les juge indésirables, ce qui créerait selon lui un précédent politique ;

Le mécanisme d’activation serait trop agressif, avec un seuil d'activation réduit à 55 %, contrairement aux 95 % habituels, ainsi que l’absence d’un état d’échec classique avec un lock-in forcé à l’échéance.

Pour Saylor, Bitcoin n’a donc pas besoin de « gardiens de la pureté », mais de « gardiens de la neutralité ».

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Ses contradicteurs estiment que le statu quo n’est déjà plus neutre

Les défenseurs du BIP-110 répondent que Saylor oublie un point central. Pour eux, le statu quo, c’est-à-dire ne rien faire face aux transactions non monétaires, n’est pas neutre, car cela reviendrait à accepter le changement des règles faites par Bitcoin Core au mois d’octobre dernier levant la limite maximale du champ OP_RETURN.

En réponse au post de Saylor, Luke DashJr, défenseur de la proposition, affirme qu'il n'y a « rien de mal avec le BIP-100 ».

It's not. There's nothing wrong with BIP110. The situation with Knots being the only viable implementation left is problematic, but that is addressed by good actors starting more, NOT by letting Bitcoin be captured by bad actors. — Luke Dashjr (@LukeDashjr) July 19, 2026

La situation où Knots est la seule implémentation viable restante est problématique, mais cela se résout en encourageant de bons acteurs à en lancer d’autres, et NON en laissant Bitcoin être capturé par de mauvais acteurs.

Pour l’instant, le soutien des mineurs reste très faible. Au cours de la période en cours, seuls 10 blocs ont signalé BIP-110, soit à peine 0,82 % des blocs, contre environ 1 % sur la période précédente et très loin des 55 % requis.

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En cas d’échec de l’activation, les pro-BIP-110 prévoient toutefois de forcer l’application de leurs règles autour du 1er septembre. Après cela, si un bloc contenant une transaction considérée comme du spam est confirmé, les nœuds BIP-110 le rejetteront, ce qui pourrait créer un hard fork et les isoler sur une blockchain à part.

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Sources : Saylor, BIP-110

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