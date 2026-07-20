Bitcoin : pourquoi les analystes attendent 50 000 $ pour all in ? L'analyse de Vincent Ganne

Cela fait 288 jours que le bear market cyclique du cours du bitcoin dure, soit presque 80 % du chemin parcouru si l'on tient compte de la durée moyenne de 365 jours. Plusieurs indicateurs pointent la zone des 50 000 $ comme la plus probable pour le prix de fin du bear. Est-ce un piège d'attendre ce prix ?

Le défi de prévoir le prix de fin du bear market

Première chose importante à rappeler : il est impossible de prévoir le jour exact et le prix exact du point bas final du marché baissier 2026 du BTC dans le cadre du cycle de 4 ans. La meilleure option est donc de re-rentrer progressivement, le fameux DCA, dans la période de cet été/automne prochain.

Cela étant dit, le prix du BTC a marqué un point bas à 57 500 dollars le 1er juillet dernier. Pour certains analystes, le bottom final est fait, pour d’autres, il manque encore un tout dernier plus bas, du moins un tout dernier passage entre 50 000 dollars et 60 000 dollars pour conclure le bear.

Quatre grands indicateurs de différente nature mettent en évidence ce niveau de 50 000 dollars, niveau vers lequel le BTC pourrait tendre une dernière fois d’ici le début de l’automne prochain.

Voici les quatre fantastiques :

Bitcoin: Long-Term Holder Realized Price

Bitcoin: CVDD

BTC Sharpe ratio

Le kumo mensuel du système Ichimoku

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Quatre indicateurs ultra puissants pour prédire la fin du marché baissier

Le premier indicateur, le Long-Term Holder Realized Price, représente le prix moyen d'acquisition des investisseurs de long terme. Historiquement, lors des marchés baissiers, le bitcoin est souvent revenu tester cette zone avant de construire un nouveau cycle haussier. Aujourd'hui, cette métrique évolue précisément autour de la zone des 50 000 dollars, ce qui en fait un premier niveau de support majeur suivi par les analystes on-chain.

Le deuxième indicateur est le CVDD (Cumulative Value Days Destroyed). Cet outil, développé à partir des données de la blockchain, cherche à estimer la valeur fondamentale du bitcoin en tenant compte de l'ancienneté des bitcoins dépensés. Depuis plus de dix ans, le CVDD a remarquablement identifié les zones de creux des grands marchés baissiers. Là encore, sa trajectoire actuelle converge vers une valorisation proche des 50 000 dollars.

Troisième élément : le BTC Sharpe Ratio. Cet indicateur mesure le rendement du bitcoin corrigé de son niveau de risque. Les précédents cycles montrent que lorsque le Sharpe Ratio entre en territoire fortement négatif (sous -1,50), le marché se situe généralement dans une phase de capitulation avancée. Le Sharpe ratio est actuellement à -1,38, il reste donc encore un dernier bottom à venir pour le cours du bitcoin.

Enfin, l'analyse technique apporte également un argument avec le nuage (Kumo) mensuel du système Ichimoku. Lors des précédents grands cycles, le prix du bitcoin est souvent revenu tester ou pénétrer le nuage avant de repartir durablement à la hausse. Aujourd'hui, la borne supérieure de ce Kumo se situe elle aussi aux alentours des 50 000 dollars, renforçant cette remarquable convergence technique.

En définitive, les 50 000 dollars ne constituent pas une prédiction, mais une zone de probabilité élevée où convergent plusieurs approches indépendantes : analyse on-chain, analyse quantitative et analyse technique.

Cette convergence mérite d'être surveillée de près, mais elle ne doit pas faire oublier qu'aucun indicateur, pris isolément ou même combiné, ne permet de prévoir avec certitude le point bas d'un marché. Dans tous les cas, il semble donc que le BTC ait besoin d'un dernier trou d'air pour conclure son bear market.

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