Bitcoin : le bear market est-il terminé ? L'analyse de Vincent Ganne

Le bitcoin tente de reprendre de la hauteur après avoir inscrit un point bas à 57 750 dollars lors de la séance du 1er juillet. Ce niveau n'est pas anodin : il correspond presque parfaitement au retracement de 61,8 % de l'ensemble du précédent marché haussier, compris entre 15 000 et 126 000 dollars. Ce seuil, largement suivi par les analystes techniques, pose la question de savoir si le marché baissier cyclique de 2026 est déjà arrivé à son terme ?

Plusieurs signaux techniques plaident pour un rebond au mois de juillet

À court terme, plusieurs éléments convergent en faveur d'une reprise du bitcoin au cours du mois de juillet.

Le premier est l'apparition d'une divergence haussière hebdomadaire entre le prix et les indicateurs de momentum. Cette configuration est particulièrement intéressante puisqu'elle avait déjà accompagné la fin du précédent marché baissier en 2022.

Ensuite, la zone des 57 500 dollars constitue une confluence technique majeure. Elle correspond à la rencontre de trois supports de long terme : une ligne de tendance haussière construite depuis le creux des 15 000 dollars, la moyenne mobile à 200 semaines, souvent considérée comme la frontière entre le marché haussier et le marché baissier, ainsi que le retracement de 61,8 % du cycle précédent.

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Le graphique ci-dessous expose les bougies japonaises hebdomadaires du cours du bitcoin 👇

À cela s'ajoute un quatrième argument particulièrement suivi par les investisseurs de long terme : le modèle de la loi de puissance (Power Law Model), dont le prix plancher se situe actuellement lui aussi autour de 57 000 dollars.

Enfin, l'historique statistique joue également en faveur des acheteurs. Le mois de juillet figure parmi les périodes les plus favorables de l'année pour le bitcoin, avec une saisonnalité historiquement positive. Autrement dit, un rebond de juillet peut être avant tout un rebond saisonnier qu'une fin définitive de bear market.

Le modèle de la loi de puissance donne un plancher à 57000 dollars US

Parmi les outils d'analyse de long terme, le Power Law Model retient particulièrement l'attention cette année.

Contrairement aux modèles basés sur une croissance exponentielle, la loi de puissance considère que Bitcoin évolue selon une croissance dont le rythme ralentit progressivement au fil du temps, tout en conservant une tendance haussière structurelle. En utilisant l'intégralité des données historiques depuis 2009, le modèle calcule une trajectoire théorique du réseau et délimite un canal dans lequel évolue le prix.

Historiquement, les grands sommets de cycle se sont développés à proximité de la borne supérieure de ce canal, tandis que les marchés baissiers se sont généralement achevés au contact de sa borne inférieure.

Or, cette borne basse se situe aujourd'hui autour de 57 000 dollars, soit précisément dans la zone atteinte début juillet. Si le modèle continue de se vérifier, cette région pourrait représenter le point de capitulation final du bear market 2026 avant l'ouverture d'un nouveau cycle haussier de plusieurs années.

Naturellement, ce modèle peut être malmené comme d'autres modèles prix à revers comme le fameux stock to flow model de PlanB.

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Un dernier creux reste toutefois le scénario le plus probable

Malgré ces nombreux éléments favorables, un facteur invite encore à la prudence : le facteur temps.

Depuis plusieurs cycles, les marchés baissiers du bitcoin durent en moyenne douze mois, soit environ 365 jours entre le sommet du cycle et le point bas final. Or, si le creux du 1er juillet devait marquer la fin du bear market, celui-ci aurait été sensiblement plus court que la moyenne historique, seulement 270 jours, soit 75% seulement de la durée moyenne d'un marché baissier cyclique.

C'est pourquoi le scénario privilégié reste celui d'un ultime mouvement de faiblesse au cours de l'été ou au début de l'automne. Une dernière phase de capitulation permettrait de respecter davantage la temporalité habituelle du cycle de quatre ans tout en testant, une nouvelle fois, la zone technique comprise entre 50000 dollars US et 57000 dollars US.

En définitive, les probabilités d'un rebond durable augmentent nettement à mesure que le bitcoin évolue au contact de cette importante zone de support. Toutefois, tant que le calendrier cyclique n'aura pas été pleinement respecté, il demeure prématuré d'affirmer avec certitude que le bear market est définitivement terminé, et ce tant que le marché évolue sous sa moyenne mobile à 200 jours.

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