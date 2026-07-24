Faut-il acheter l'action Legrand, cet acteur français des data centers pour l'IA ?

Longtemps considéré comme un simple fabricant d'interrupteurs et de prises, Legrand réalise aujourd'hui plus de 25 % de son chiffre d'affaires avec les data centers. Une transformation discrète qui a fait du groupe l'une des rares expositions françaises à la construction des infrastructures pour l'IA. Faut-il pour autant acheter l'action Legrand ?

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action Legrand, revenons sur ce qu'est réellement l'entreprise et sur la place, encore largement sous-estimée, qu'elle occupe aujourd'hui dans la construction des infrastructures pour l'intelligence artificielle (IA).

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Qu'est-ce que Legrand ?

Legrand est une entreprise française dont le siège se situe à Limoges, en Haute-Vienne. Le groupe est présent dans près de 90 pays et emploie plus de 40 000 personnes.

Son métier historique tient en une formule : tout ce qui transporte, distribue et contrôle l'électricité et les données à l'intérieur d'un bâtiment. Interrupteurs, prises, tableaux électriques, disjoncteurs, chemins de câbles, systèmes de contrôle d'accès, éclairage de sécurité, câblage réseau, etc

Ce positionnement présente une caractéristique économique importante : les produits de Legrand ne représentent qu'une fraction minime du coût total d'un bâtiment, mais leur qualité est primordiale. Cette asymétrie donne au groupe un pouvoir de fixation des prix rarement remis en cause par ses clients et explique une marge opérationnelle qui dépasse les 20 %.

Legrand se distingue également par un modèle de croissance particulier : l'entreprise achète de la croissance en permanence. Le groupe réalise entre 5 et 10 acquisitions par an, souvent des entreprises de petite taille, qu'il intègre à son réseau de distribution mondial.

Cotée sur Euronext Paris sous le ticker LR, l'action Legrand fait partie de l'indice CAC 40. Le groupe verse un dividende annuel, en progression continue depuis plus de 20 ans.

Les données clés de l'action Legrand

Voici un aperçu des principales données de marché de l'action Legrand 👇

Indicateur Valeur Cours de l'action 134,95 € Ticker LR (Euronext Paris) Capitalisation boursière 35,20 milliards d'euros Plus bas 52 semaines 121,95 € Plus haut 52 semaines 166,95 € Performance sur 1 an + 7,83 % Performance sur 5 ans + 44 % Dernier dividende 2,38 € par action, 1,7 % de rendement Éligible au PEA Oui ✅

Données du 24 juillet 2026

Legrand, le fournisseur invisible des data centers IA

Quand on évoque l'infrastructure de l'IA, on pense aux puces qui permettent d'entraîner les modèles ou aux mémoires ultra-rapides qui les alimentent. Un maillon reste largement ignoré : l'électricité qui fait fonctionner l'ensemble et la manière dont elle circule à l'intérieur du bâtiment.

C'est devenu l'un des principaux goulots d'étranglement du secteur. Un centre de données dédié à l'IA consomme plusieurs fois plus d'énergie au mètre carré qu'un centre de données classique : là où une baie de serveurs traditionnelle demandait 5 à 10 kilowatts, une baie remplie d'accélérateurs IA peut en réclamer plus de 100. Toute l'infrastructure électrique doit être repensée pour encaisser ces densités.

C'est précisément le terrain de Legrand. Concrètement, voici ce que le groupe fournit aux exploitants de centres de données :

Les PDU (Power Distribution Units) , c'est-à-dire les barres d'alimentation installées dans chaque baie de serveurs, qui distribuent le courant et mesurent la consommation en temps réel ;

, c'est-à-dire les barres d'alimentation installées dans chaque baie de serveurs, qui distribuent le courant et mesurent la consommation en temps réel ; Les canalisations électriques préfabriquées (busways) , qui remplacent les câbles traditionnels pour acheminer de fortes puissances ;

, qui remplacent les câbles traditionnels pour acheminer de fortes puissances ; Les chemins de câbles , ces structures métalliques qui supportent les milliers de kilomètres de câbles d'un centre de données ;

, ces structures métalliques qui supportent les milliers de kilomètres de câbles d'un centre de données ; Les baies et armoires dans lesquelles sont installés les serveurs, ainsi que les solutions de confinement thermique ;

dans lesquelles sont installés les serveurs, ainsi que les solutions de confinement thermique ; La connectique et le câblage haut débit , notamment la fibre optique qui relie les équipements entre eux ;

, notamment la fibre optique qui relie les équipements entre eux ; Les onduleurs et systèmes de secours, qui garantissent la continuité de l'alimentation en cas de coupure.

La caractéristique commune de ces produits est déterminante pour comprendre la thèse d'investissement : ils sont indispensables quel que soit l'exploitant du data center. Il lui faudra dans tous les cas distribuer l'électricité, supporter les câbles et refroidir les baies.

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Une exposition construite à coups d'acquisitions

Cette position n'est pas le fruit du hasard. Legrand a méthodiquement racheté des spécialistes du secteur pour se constituer une offre complète.

L'opération la plus significative reste celle d'Avtron Power Solutions, annoncée en octobre 2025 pour près d'un milliard d'euros. Cette société américaine, qui réalise 70 % de son chiffre d'affaires aux États-Unis et notamment dans les centres de données, a été payée relativement cher, ce qui témoigne du niveau de concurrence sur ce type d'actifs.

Le mouvement s'est poursuivi en 2026 avec plusieurs acquisitions ciblées : Green4T, Kratos Industries, ainsi que Keydak en Chine et TES au Royaume-Uni. Le chiffre d'affaires annualisé combiné de ces 4 cibles avoisine les 275 millions d'euros. En mai 2026, Legrand a également annoncé l'acquisition de SRS Power Engineering en Malaisie pour se renforcer en Asie du Sud-Est.

Le groupe investit aussi en interne : 22 millions d'euros ont été engagés sur le site français de Montbard pour accroître la capacité de production de chemins de câbles en fil d'acier soudé destinés aux centres de données de dernière génération.

Les arguments pour l'achat de l'action Legrand

1. Une exposition à l'IA sans risque technologique. Legrand ne parie pas sur une architecture de puce ou sur un modèle d'IA en particulier : le groupe vend l'infrastructure électrique nécessaire à tous les centres de données, quel que soit le vainqueur de la course technologique.

2. Une rentabilité rare et remarquablement stable. Avec une marge opérationnelle ajustée de 20,7 % en 2025 comme au 1er trimestre 2026, Legrand se situe parmi les industriels européens les plus rentables. Le groupe convertit par ailleurs très efficacement sa croissance en trésorerie, avec un cash-flow libre de 1,3 milliard d'euros en 2025, supérieur à son bénéfice net.

3. Une machine à acquisitions rodée depuis 20 ans. Là où beaucoup de groupes détruisent de la valeur en rachetant des concurrents, Legrand a fait de la croissance externe une compétence industrielle : cibles de petite taille, intégration rapide dans un réseau de distribution mondial, montée en marge progressive. Cette mécanique est l'une des principales raisons de la constance de ses résultats.

4. Un dividende régulier et croissant. Legrand augmente son dividende chaque année depuis plus de 20 ans, passant de 1,65 € en 2022 à 2,38 € en 2026. Pour un investisseur de long terme, c'est un profil de rendement qui compense en partie la volatilité liée à l'IA.

5. Une éligibilité au PEA. Contrairement à la plupart des acteurs de l'infrastructure IA, cotés aux États-Unis, l'action Legrand est éligible au PEA. Cela permet de s'exposer à la thématique tout en bénéficiant d'un cadre fiscal avantageux après 5 ans de détention.

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L'avis de Vincent Ganne sur l'action Legrand

L'analyste Vincent Ganne nous a livré en exclusivité pour Cryptoast son avis sur l'action Legrand 👇

Deux aspects sont à étudier pour évaluer si le timing est intéressant ou s'il vaut mieux attendre une correction à court terme pour se placer :

la valorisation du titre ;

la configuration technique de moyen terme

Pour la valorisation, le P/E forward de 20 reste modéré (en absolu et relativement au secteur) et très intéressant. L'action est bon marché au regard de ses perspectives de profit, il faut donc chercher un point d'entrée à l'achat. Les ratios P/E et Price to Sales reculent depuis 2 mois et approchent de supports, mais il reste un potentiel de correction à court terme.

L'analyse technique à moyen terme décrit une zone d'intérêt acheteuse entre 105 euros et 122 euros. L'action Legrand est en mesure de faire ensuite un nouveau record historique porté par ses perspectives de profit.

Les arguments contre l'achat de l'action Legrand

1. Une croissance largement financée par la dette. Avec 6 à 8 % de croissance attendue par acquisitions en 2026 contre 4 à 7 % en organique, la moitié de la dynamique du groupe repose sur des rachats. Ce modèle fonctionne tant que les cibles sont disponibles à un prix raisonnable et que le coût de la dette reste maîtrisé. Le passage de la dette nette de 3,03 à 4,67 milliards d'euros en un an rappelle que ce levier n'est pas gratuit.

2. Une dépendance croissante à quelques entreprises américaines. L'accélération du groupe tient à un nombre restreint de très gros acteurs du cloud, dont les budgets d'investissement représentent aujourd'hui des sommes colossales. Si ces derniers décidaient de ralentir leur rythme de construction, ne serait-ce que de quelques trimestres, l'effet sur la croissance organique de Legrand serait immédiat. Les États-Unis pèsent désormais 43,4 % du chiffre d'affaires du groupe.

3. Le marché du bâtiment, toujours atone, pèse sur les 3/4 restants. La construction résidentielle et tertiaire, cœur historique de Legrand, ne connaît qu'une reprise très progressive en Europe. Tant que ce marché ne redémarre pas franchement, la performance du groupe restera uniquement suspendue à l'IA.

4. Une exposition aux tensions sur les coûts et les approvisionnements. La direction a elle-même reconnu que les prix d'achat, et donc les prix de vente, augmenteraient un peu plus que prévu en début d'année. Cuivre, acier, composants électroniques : Legrand dispose d'un pouvoir de fixation des prix, mais celui-ci s'exerce avec un décalage qui peut peser temporairement sur les marges.

Où acheter l'action Legrand ?

L'action Legrand est cotée sur Euronext Paris sous le ticker LR. En tant qu'action française, elle est donc éligible au PEA, ce qui permet de bénéficier d'un cadre fiscal avantageux après 5 ans de détention. Elle est également accessible via un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

Voici notre sélection de plateformes pour acheter l'action Legrand 👇

Collaborations commerciales.

Revolut n'est pas éligible au PEA, mais peut constituer une option pratique si vous disposez déjà d'un compte sur l'application : vous pouvez alors acheter l'action Legrand directement via un Compte-Titres Ordinaire, sans avoir à ouvrir un PEA ailleurs.

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Notre avis sur l'action Legrand

Legrand est une entreprise dont la qualité industrielle n'est pas à remettre en cause : plus de 20 % de marge opérationnelle, une conversion en trésorerie exemplaire, un dividende en hausse depuis 20 ans et une position devenue incontournable dans l'équipement électrique des centres de données. Le groupe a réussi une transformation que peu de valeurs industrielles européennes ont su mener : passer d'un marché mature, le bâtiment, à l'un des cycles d'investissement les plus intenses de la décennie.

Le point de vigilance n'est donc pas l'entreprise, mais l'écart entre son récit et ses chiffres. Les centres de données représentent 26 % du chiffre d'affaires, pas 100 % et la moitié de la croissance visée pour 2026 provient d'acquisitions financées par une dette qui a progressé de plus de 50 % en un an. À environ 25 fois les bénéfices attendus, l'action Legrend intègre déjà un scénario favorable.

Pour un investisseur à long terme, Legrand reste l'une des rares manières de s'exposer à l'infrastructure de l'IA depuis un PEA, avec un profil bien plus défensif que celui des pure players du secteur comme peuvent l'être Soitec ou STMicroelectronics.

Pour un investisseur en quête de forte croissance, l'action pourrait décevoir : la croissance organique visée pour 2026 se situe entre 4 et 7 %, un rythme sans commune mesure avec celui des valeurs technologiques américaines exposées à la même thématique.

Dans tous les cas, 2 rendez-vous méritent d'être attendus avant de se positionner : la publication des résultats du 1er semestre 2026, prévue le 29 juillet 2026, qui indiquera si la direction relève ou non ses objectifs de croissance organique ; puis la journée investisseurs organisée à Singapour le 29 septembre 2026, où Legrand détaillera sa stratégie dans les centres de données à l'horizon 2030.

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