Le développement actuel du marché des actifs du monde réel (RWA) tokenisés s’impose comme un véritable changement de paradigme financier en cours. Pour preuve : ils viennent officiellement de s’imposer comme la première activité de trading sur la plateforme Hyperliquid, devant les cryptomonnaies.

Les volumes de trading des RWA explosent sur Hyperliquid

Alors que le marché actions semble avoir détrôné celui des cryptomonnaies auprès des investisseurs, une nouvelle tendance s'impose avec l'émergence des actifs tokenisés (RWA) en capacité de rassembler ces deux univers afin de proposer une nouvelle option de trading de plus en plus populaire.

Une offre basée sur la représentation numérique d'actions et de matières premières classiques, mais également sur la mise en place de marchés pré-IPO pour se positionner sur des géants de la tech et de l'IA qui n'ont pas encore réalisé leurs entrées en bourse, que la plateforme Hyperliquid propose sous la forme de contrats perpétuels.

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Et, de toute évidence, le succès de cette plateforme décentralisée (DEX) ne cesse de se confirmer, selon une récente publication du directeur de recherche pour ARK Invest, Lorenzo Valente, sur le réseau X, qui explique comment « Hyperliquid a généré pour la première fois davantage de volume d'échanges sur les RWA que sur les cryptomonnaies au cours d'une seule semaine, avec 54 % du volume total de trading enregistré ».

Les RWA s'imposent comme la première activité de trading sur Hyperliquid

Selon les données recueillies par Lorenzo Valente, le volume des contrats perpétuels au cours de la dernière semaine a enregistré un total de 79 milliards de dollars, dont 50 milliards rien que sur Hyperliquid. Un montant au sein duquel le trading de RWA sur son marché HIP-3 représente 26 milliards de dollars (les fameux 54 % mentionnés plus haut), soit « un volume supérieur à celui des contrats perpétuels crypto de tous les autres DEX réunis ».

Une autre tendance est encore plus intéressante : depuis juin, les actions individuelles ont dépassé les indices et les matières premières sur HIP-3. Aujourd'hui, 61 % de l'ensemble du volume d'échanges de RWA concerne des actions cotées. Lorenzo Valente

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« Un tournant dans l'évolution des marchés des cryptomonnaies »

Une situation qui semble enthousiasmer le fondateur et actuel CEO du géant des stablecoins Circle, principalement du fait de voir son token phare USDC « occuper une place aussi centrale dans cette transformation » en tant qu'actif de référence de la plateforme Hyperliquid, mais cela va encore plus loin.

Nous assistons à un changement structurel majeur qui pourrait marquer un tournant dans l'évolution des marchés cryptos qui s'éloignent progressivement de la spéculation sur des crypto-actifs créés au sein même de l'écosystème pour devenir une infrastructure financière au service de marchés mondiaux plus vastes et plus profonds. Jeremy Allaire

📰 Hyperliquid (HYPE) ouvre ses marchés prédictifs à tous les utilisateurs

Un point de vue visiblement partagé par Lorenzo Valente, qui estime que le trading d'actifs tokenisés pourrait désormais perdre sa capacité naturelle à se diriger vers les plateformes crypto en faveur de la mise en place de « leaders pour chaque catégorie de RWA ».

Si vous vous concentrez encore uniquement sur le trading de tokens crypto, je pense que vous regardez le mauvais marché. Lorenzo Valente

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Source : Jeremy Allaire

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