Le secteur des cryptomonnaies se baserait-il désormais sur une nouvelle dynamique, abandonnant les promesses et les white papers au profit de données chiffrées et de démonstrations concrètes ? Un avis partagé par le chargé de communication de la structure a16z, qui annonce l’avènement de l’ère du « Montrez-moi ».

Le secteur crypto a mûri, qu’il soit prêt ou non

Le regard des utilisateurs et des investisseurs vis-à-vis des startups technologiques - et plus particulièrement dans le secteur crypto - a largement évolué au cours des dernières années, entre une adoption toujours plus importante de la part de la finance traditionnelle et des avancées réglementaires qui changent définitivement le paysage de cet écosystème, désormais considéré comme plus mature.

Un constat mené par le chargé de communication de l'emblématique structure de capital risque a16z, Paul Cafiero, dans une analyse publiée sur le réseau X au sein de laquelle il note un changement de dynamique notable identifié par un abandon progressif des startups MVP (Minimum Viable Product) - dont la viabilité importait moins que les promesses - au profit d'une vision désormais basée sur la démonstration des faits.

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En effet, il explique comment « les MVP, les grandes idées et les équipes exceptionnelles ne suffisent plus à convaincre un public extérieur » devenu beaucoup plus exigeant. La raison de cette mutation ? Un constat en apparence simple et sans appel : « le secteur crypto a mûri, qu’il soit prêt ou non ».

Dans ce contexte, il devient nécessaire de redéfinir « ce qu’est la crypto, mais aussi ce qu’il faut démontrer pour être pris au sérieux dans ce secteur ». De quoi pousser Paul Cafiero à annoncer l'avènement de l'ère du « Montrez-moi ».

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« Qu’avez-vous construit, et qui l’utilise ? »

Selon Paul Cafiero, le temps des promesses basées sur le lancement d'un white paper et d'un token est terminé. Car le but du jeu ne se résume plus à parier sur ce que pourrait devenir un projet, mais sur les preuves qu'il apporte effectivement afin d'étayer ses ambitions.

Ce ne sont plus des expérimentations. Ce sont de véritables produits, accompagnés des cadres réglementaires de la finance traditionnelle, de clients institutionnels et de bilans solides. Le résultat devient un environnement où la question de départ n’est plus : « que construisez-vous ? », mais : « qu’avez-vous construit, et qui l’utilise ? » Paul Cafiero

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Un changement de paradigme qui « a redéfini les critères du sérieux dans la crypto » au point de lui imposer une logique basée sur un « niveau de preuve » que Paul Cafiero résume comme « un ensemble d’éléments tangibles qui transforme une vision théorique en une réalité démontrable et crédible », comme les volumes de transaction, le nombre de portefeuilles actifs ou les revenus générés...

De ce fait, un projet ne peut plus se prétendre viable si « ses utilisateurs les plus enthousiastes sont également ses investisseurs ou des personnes financièrement intéressées », comme cela se faisait jusqu'à présent. Et pour cause, le ratio initial basé sur 80 % de vision et 20 % de substance s'est désormais inversé.

La véritable question est donc la suivante : votre stratégie de communication est-elle conçue pour démontrer ces preuves, ou continue-t-elle simplement à les promettre ? Paul Cafiero

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Source : Paul Cafiero

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