Malgré un prix en baisse, l’activité sur la blockchain du Bitcoin affiche des records qui n’avaient plus été atteints depuis fin 2024. Un élan porté par les micro-transactions qui représentent désormais une part de 80 % de toutes les opérations quotidiennes.

Activité en hausse sur la blockchain du Bitcoin

Alors que le cours du Bitcoin reste actuellement bloqué en position instable sous les 63 000 dollars, l'activité enregistrée sur sa blockchain affiche une forte hausse depuis quelques semaines, au point de revenir se positionner sur des niveaux qui n'avaient plus été atteints depuis la fin de l'année 2024.

Une situation récemment analysée par CryptoQuant à l'aide de son indice d'activité maison, qui lui permet d'identifier « une phase d’activité supérieure à la ligne de tendance qui se maintient depuis fin mars 2026, créant une divergence avec la faiblesse persistante du prix du BTC ».

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La blockchain du Bitcoin enregistre une hausse de son activité

Comment expliquer cette situation ? Il semble que cela soit « alimenté par un nombre record de transactions », avec un nombre total d'opérations quotidiennes et de transactions par bloc qui se rapprochent actuellement de leurs sommets historiques pour 2026.

Toutefois, les analystes de CryptoQuant expliquent que « la valeur économique de ces transactions reste proportionnellement faible ». Et pour cause, elles représentent dans leur grande majorité (environ 80 %) des opérations aux montants inférieurs à 0,01 BTC (625 dollars actuellement), classées dans la catégorie des micro-transactions, contre 44 % en 2023.

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Comment expliquer cette explosion des transactions de faible valeur ?

Une activité considérée comme « typique » pour la blockchain du Bitcoin, selon l'analyste de CryptoQuant Julio Moreno, qui repose la plupart du temps sur des volumes de transactions élevés, mais une quantité de BTC transférée qui reste relativement faible.

En effet, si 80 % de l'ensemble de ces transactions impliquent un montant inférieur à 0,01 BTC, presque la moitié (47 %) concerne des montants dix fois inférieurs, estimés à moins de 0,001 BTC, soit environ 60 dollars à son cours actuel (62 500 dollars).

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80 % des transactions sur la blockchain du Bitcoin impliquent moins de 0,01 BTC

Comment expliquer cette situation ? Selon Julio Moreno, cela correspond à une forte augmentation de l'utilisation de l’opcode OP_RETURN, actuellement très proche de ses records historiques, « en relation avec l’activité générée par les Runes (jetons fongibles natifs de Bitcoin), les inscriptions Ordinals et les services d’inscription de données ».

Ces protocoles produisent un volume important de micro-transactions, contribuant directement à l’explosion des opérations de faible valeur. Julio Moreno

En conclusion, CryptoQuant explique donc que « cette hausse est motivée par l'activité, et non par la valeur ». Une bonne nouvelle pour le Bitcoin, car cela indique que sa blockchain continue de fonctionner même lorsque le BTC creuse pour trouver son prochain bottom.

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Source : CryptoQuant

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