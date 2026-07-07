Liste des associations et ONG qui acceptent les dons en Bitcoin et en cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ne servent pas seulement à investir ou à épargner ; plusieurs associations et ONG acceptent les dons en BTC, en ETH ou en stablecoins pour financer des missions humanitaires, sociales ou environnementales. Découvrez ci-dessous une liste non exhaustive des associations et ONG qui acceptent les dons crypto.

Cette liste, présentée par ordre alphabétique, est non exhaustive et pourra être enrichie au fil du temps. Si vous connaissez une association ou une ONG qui accepte les dons en Bitcoin ou en cryptomonnaies, vous pouvez laisser un commentaire en fin d'article.

Asmae - Association Sœur Emmanuelle

Asmae, association fondée par Sœur Emmanuelle, soutient l'éducation et la protection des enfants vulnérables. Reconnue d'utilité publique, elle travaille avec des acteurs locaux dans plusieurs pays, dont l'Égypte, le Liban, les Philippines, Madagascar, le Burkina Faso, l'Inde, la Côte d'Ivoire et la France.

Ses projets visent à renforcer l'autonomie des enfants et des jeunes, mais aussi celle des familles et des communautés qui les entourent. Les dons en cryptomonnaies contribuent donc à financer des programmes éducatifs, de protection de l'enfance, d'accompagnement psychosocial et de soutien aux associations locales.

👉 Faire un don en cryptomonnaie à Asmae

CCFD-Terre Solidaire

Le CCFD-Terre Solidaire est une association française engagée contre la faim, les inégalités et les injustices. L'organisation agit depuis plus de 60 ans aux côtés de partenaires locaux, notamment dans les pays du Sud, pour soutenir des projets liés à la souveraineté alimentaire, à la justice économique, à la transition écologique et aux droits humains.

Les dons en cryptomonnaies permettent donc de financer les mêmes actions que les dons classiques, telles que l'accompagnement d'organisations locales, le soutien aux populations vulnérables et la lutte contre les causes structurelles de la pauvreté.

👉 Faire un don en cryptomonnaies au CCFD-Terre Solidaire

Geyser

Geyser est une plateforme de financement participatif native de Bitcoin, pensée pour permettre à des créateurs, associations, éducateurs, développeurs ou projets communautaires de collecter des fonds partout dans le monde grâce à Bitcoin.

Contrairement aux plateformes de crowdfunding classiques, Geyser permet aux contributeurs d'envoyer des fonds directement vers le wallet Bitcoin du porteur de projet. La plateforme peut aussi proposer des paiements en monnaie fiduciaire via des partenaires, mais son fonctionnement reste centré sur Bitcoin, Lightning et la conservation directe des fonds par les créateurs.

Les dons en Bitcoin contribuent donc à financer des projets variés comme l'éducation à Bitcoin, logiciels open source, médias indépendants, initiatives locales, projets humanitaires ou campagnes communautaires. Geyser propose également des mécanismes de grants, où les donations servent à soutenir des créateurs et contributeurs jugés utiles à l'écosystème Bitcoin.

👉 Découvrir les projets à soutenir sur Geyser

Human Rights Foundation

La Human Rights Foundation (HRF) est une organisation à but non lucratif qui défend les libertés individuelles et les droits humains, en particulier dans les régimes autoritaires. Elle mène des actions de recherche, de plaidoyer et de soutien aux activistes, journalistes et défenseurs des droits humains dans le monde.

L'organisation s'intéresse notamment à Bitcoin comme outil de liberté financière, de résistance à la censure et de protection contre la confiscation. Elle anime également un Bitcoin Development Fund, destiné à soutenir des développeurs et projets qui rendent Bitcoin plus utile aux défenseurs des droits humains.

Les dons en Bitcoin contribuent donc à financer ses actions en faveur des libertés civiles, ainsi que le développement d'outils open source liés à Bitcoin et aux technologies de liberté financière.

👉 Faire un don en Bitcoin à la Human Rights Foundation

Médecins du Monde

Médecins du Monde est une association médicale et humanitaire indépendante, active en France et à l'international depuis 1980.

Elle défend l'accès universel et durable aux soins, en particulier pour les personnes précaires, exclues ou confrontées à des situations de crise. Ses actions combinent interventions médicales, accompagnement social, médiation en santé et plaidoyer pour l'accès aux droits.

Les dons en cryptomonnaies viennent donc financer les mêmes missions que les autres formes de soutien : consultations, équipes mobiles, actions en squats, bidonvilles, centres d'accueil ou zones de crise.

👉 Faire un don en cryptomonnaie à Médecins du Monde

Médecins Sans Frontières

Médecins Sans Frontières est une organisation médicale humanitaire créée en 1971. Elle intervient dans plus de 70 pays pour apporter une assistance médicale aux populations dont la vie ou la santé est menacée, notamment lors de conflits, d'épidémies, de catastrophes naturelles ou de crises sanitaires.

Les fonds récoltés, y compris lorsqu'ils proviennent de dons en cryptomonnaies, servent donc à financer des soins, des opérations d'urgence, des campagnes de vaccination, des consultations, des hospitalisations ou encore des actions de santé mentale dans des zones où l'accès aux soins est limité.

👉 Faire un don en cryptomonnaie à Médecins Sans Frontières

OpenSats

OpenSats est une organisation américaine à but non lucratif de type 501(c)(3), dédiée au financement de logiciels libres et open source. Elle se concentre notamment sur Bitcoin, Nostr, la confidentialité numérique et les technologies de liberté financière.

L'organisation collecte des dons afin de soutenir des développeurs et contributeurs aux projets qui renforcent des infrastructures ouvertes, résistantes à la censure et utiles à la protection de la vie privée. OpenSats indique reverser 100 % des dons destinés à ses fonds aux bénéficiaires, son budget de fonctionnement étant financé séparément.

OpenSats soutient notamment des projets bien connus du monde de l'open source, comme Bitcoin Core, BTCPay Server, GrapheneOS, Tor, WireGuard, Stratum V2, ou encore Cashu. L'organisation finance aussi des projets liés à Nostr, comme Damus, Amethyst, Amber ou Zapstore.

👉 Faire un don en Bitcoin à OpenSats

Planète Enfants & Développement

Planète Enfants & Développement est une association de solidarité internationale consacrée aux enfants vulnérables et à leurs familles. Elle agit notamment sur le développement de la petite enfance, la protection contre les violences, l'accompagnement des familles, l'accès à l'éducation et la prévention de l'exploitation des enfants.

Au début de l'année 2026, Nathalie Janson et Alexandre Stachtchenko ont été les ambassadeurs de la campagne « Bitcoin for Impact », organisée pour lancer l'acceptation des dons en Bitcoin et en cryptomonnaies par l'association.

Les dons en cryptomonnaies servent donc à soutenir ses programmes habituels : accompagnement psychosocial, orientation des familles vers les services essentiels, création ou amélioration de structures éducatives, et actions de terrain dans les pays où l'association est présente.

👉 Faire un don en crypto à Planète Enfants & Développement

RESONANTES

RESONANTES est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général, fondée en 2015 par l'artiste et activiste Diariata N'Diaye. Elle agit dans la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment auprès des jeunes de 15 à 24 ans, mais aussi auprès des entreprises, des collectivités et des établissements scolaires.

L'association développe des outils de sensibilisation et d'accompagnement, dont une application de sécurité personnelle, des formations, des expositions, des spectacles-débats, des ateliers et des ressources pédagogiques.

Les dons en cryptomonnaies contribuent donc à financer ses actions de prévention, de sensibilisation et d'aide aux personnes confrontées aux violences sexistes et sexuelles. RESONANTES accepte notamment les dons en Bitcoin, Ethereum, Tezos et stablecoins comme USDC ou USDT.

👉 Faire un don en cryptomonnaie à RESONANTES

UNICEF

L'UNICEF, Fonds des Nations unies pour l'enfance, agit dans le monde entier pour défendre les droits des enfants, répondre à leurs besoins essentiels et favoriser leur développement.Ses actions couvrent notamment la santé, la vaccination, l'éducation, la protection de l'enfance, l'accès à l'eau et l'aide d'urgence.

L'organisation a également lancé un CryptoFund, conçu pour recevoir, conserver et redistribuer des dons en Bitcoin et en Ether dans certains programmes. Dans ce cas, les cryptomonnaies peuvent donc servir directement à financer des projets d'innovation et d'aide aux enfants, sans conversion systématique préalable en monnaie fiat.

👉 Découvrir le CryptoFund d'UNICEF

Le don en cryptomonnaies, un nouveau canal de financement pour les associations

Donner en Bitcoin ou en cryptomonnaies à une association permet d'utiliser directement une partie de son patrimoine numérique pour financer une cause humanitaire, sociale ou environnementale.

Pour un détenteur de BTC, d'ETH ou de stablecoins, cela évite de devoir vendre lui-même ses actifs avant de faire un don en euros, même si le don en cryptomonnaies constitue généralement une cession susceptible de déclencher un événement taxable.

L'intérêt théorique est aussi plus large : Bitcoin permet de transférer de la valeur rapidement, à l'international, sans dépendre d'un réseau bancaire classique. Dans certains contextes, notamment lorsque les frais bancaires sont élevés ou que les transferts internationaux prennent plusieurs jours, ce type d'outil peut représenter une alternative utile.

Dans la pratique, la plupart des grandes associations ne reçoivent pas encore les cryptomonnaies réellement en pair-à-pair. Pour des raisons comptables, fiscales et réglementaires, beaucoup passent par des prestataires spécialisés qui encaissent les fonds, les vérifient, puis les convertissent en euros.

Ce fonctionnement rend le don plus simple à traiter pour l'association, mais il réintroduit aussi un intermédiaire, avec ses frais et ses règles de conformité. Selon les prestataires et les montants, certaines donations peuvent également nécessiter un KYC ou une autodéclaration de données personnelles, y compris pour des dons inférieurs à 1 000 euros.

Même imparfait, ce mouvement montre que les associations commencent à considérer les cryptomonnaies comme un canal de collecte crédible. À long terme, certaines pourraient aller plus loin en recevant directement du Bitcoin, voire en l'utilisant dans leurs missions internationales.

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Quelle fiscalité pour un don en Bitcoin ou en cryptomonnaies en France ?

Afin de compléter la rédaction de cet article, nous avons interrogé le cabinet ORWL_, qui a répondu à nos questions sur le traitement fiscal des dons en Bitcoin et en cryptomonnaies en France.

Pour un particulier domicilié en France, un don réalisé au profit d'un organisme éligible, comme une association reconnue d'utilité publique, une fondation ou un organisme d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, humanitaire ou social, peut ouvrir droit à une réduction d'impôt. Celle-ci correspond à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur.

Dans le cas d'un don en Bitcoin ou en cryptomonnaies, les actifs numériques n'étant pas juridiquement qualifiés de monnaie, ils sont considérés comme des biens incorporels. Le don est donc traité comme un don en nature. Sa valeur doit être déterminée selon la valeur vénale des actifs au moment du transfert, puis vérifiée par l'organisme bénéficiaire.

🧾 Impôt Crypto : Guide 2026 de la fiscalité des cryptomonnaies

Point important : selon l'analyse du cabinet ORWL, le don d'actifs numériques ne constitue pas une cession à titre onéreux, puisqu'il relève d'une intention libérale. En conséquence, le transfert des cryptomonnaies données ne déclenche pas d'imposition sur la plus-value pour le donateur.

Pour les entreprises, le régime est différent. Les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt de 60 %, puis de 40 % pour la fraction des versements supérieure à 2 millions d'euros, dans la limite de 20 000 euros ou 0,5 % du chiffre d'affaires lorsque ce montant est plus élevé. Pour un don en nature, la valorisation repose en principe sur le coût de revient des actifs numériques, c'est-à-dire leur prix d'acquisition.

Enfin, le donateur doit impérativement obtenir un reçu fiscal mentionnant le montant, la date du don et l'identité du bénéficiaire. Aucun obstacle juridique ne s'oppose à l'émission d'un tel reçu pour un don en cryptomonnaies, mais certains organismes peuvent encore refuser d'en délivrer. Il est donc préférable de le vérifier avant d'effectuer le don.

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Publié par l'association Blockchain for Good, le rapport « Aides, Charité et Philanthropie 2026 » analyse la manière dont les crypto-actifs, les stablecoins et les blockchains transforment les pratiques de don, de financement et d'aide humanitaire.

Il en ressort que la « crypto-philanthropie » ne se limite plus au simple transfert de BTC ou d'ETH vers une association. Elle recouvre désormais plusieurs mécanismes :

Les paiements en stablecoins : ils permettent d'envoyer une valeur stable, souvent indexée sur le dollar, plus facilement utilisable dans des contextes humanitaires ou internationaux ;

: ils permettent d'envoyer une valeur stable, souvent indexée sur le dollar, plus facilement utilisable dans des contextes humanitaires ou internationaux ; Le don de rendement via le staking : le détenteur conserve son capital en cryptomonnaies, mais reverse tout ou partie des intérêts générés par le staking à une association ;

: le détenteur conserve son capital en cryptomonnaies, mais reverse tout ou partie des intérêts générés par le staking à une association ; Les fonds de donation on-chain de type Donor-Advised Funds (DAF) : le donateur place ses crypto-actifs dans un fonds philanthropique, puis recommande ensuite les associations à soutenir au fil du temps ;

: le donateur place ses crypto-actifs dans un fonds philanthropique, puis recommande ensuite les associations à soutenir au fil du temps ; Les NFT caritatifs : une vente de NFT peut financer une cause, tandis que des royalties programmées sur les reventes peuvent créer une source de revenus récurrente ;

: une vente de NFT peut financer une cause, tandis que des royalties programmées sur les reventes peuvent créer une source de revenus récurrente ; L'aide programmable via smart contracts : des fonds peuvent être débloqués automatiquement lorsqu'une condition vérifiable est remplie, par exemple l'atteinte d'un seuil humanitaire.

Le rapport estime que les dons crypto représentaient environ 1 milliard de dollars en 2024 et pourraient atteindre un total de 90 milliards de dollars d'ici 2035. Plusieurs pilotes montrent des gains opérationnels importants : en Syrie, l'usage de stablecoins a réduit les coûts de 60 % et les délais de transfert de 96 %.

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