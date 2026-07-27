Strategy rachète ses actions STRC après avoir dilué ses actionnaires MSTR de 544 millions de dollars

Strategy a vendu plus de 5,4 millions d’actions MSTR pour lever 544,5 millions de dollars, sans acheter de Bitcoin. L’entreprise a parallèlement consacré 25 millions de dollars au rachat de STRC, confirmant une évolution amorcée depuis janvier vers une gestion plus active de son bilan.

Strategy rachète 25 millions de dollars de STRC avec une décote de 13,5 %

Le STRC est l'action préférentielle perpétuelle de Strategy conçue initialement pour s'échanger autour de 100 dollars. Cependant, en difficulté depuis quelques mois, le STRC a perdu sa parité de 100 dollars, poussant l'entreprise à attendre un retour de la demande ou à intervenir directement en rachetant ses propres titres sur le marché.

Après avoir chuté jusqu’à 71 dollars, le STRC consolide aujourd’hui sous les 90 dollars, probablement dans l’attente d’une amélioration nette du cours du BTC ou de la situation financière de Strategy pour espérer retrouver les 100 dollars.

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Cette semaine, l’entreprise a ainsi racheté 288 930 actions STRC pour 25 millions de dollars, à un prix moyen de 86,52 dollars. Elle a également vendu pour 544,5 millions de dollars de nouvelles actions MSTR, lui créant un surplus d'environ 520 millions de dollars qui a servi à des transactions futures.

En comptant leur prix cible de 100 dollars l’unité, ces STRC représentent donc un montant de référence cumulé de 28,9 millions de dollars, soit une « décote » d’environ 3,9 millions de dollars.

We repurchased 288,930 shares of $STRC for $25M at an average price of $86.52 per share. We intend to remain a regular, disciplined buyer of STRC below $100. More at deeper discounts, less as STRC nears $100. Another $975M remains available for our prefs. https://t.co/cpUNofIcBy — Michael Saylor (@saylor) July 27, 2026

L’intérêt de l’opération pour Strategy ne consiste pas simplement à se « payer elle-même », en effet, en retirant ces titres de la circulation, l’entreprise réduit le nombre d’actions préférentielles sur lesquelles elle pourrait devoir verser des dividendes.

Au taux annualisé actuel de 12 %, les STRC rachetés représenteraient environ 3,5 millions de dollars de dividendes par an, sous réserve de leur déclaration par le conseil d’administration.

Dans un communiqué, Strategy annonce qu'elle prévoit de poursuivre le renforcement de sa réserve de dollars permettant ces rachats de STRC, tant qu'il restera sous 100 dollars.

Strategy prévoit de continuer à renforcer sa réserve en dollars et de financer les rachats de STRC à partir d’autres sources, qui pourraient inclure le produit de nouvelles ventes d’actions MSTR dans le cadre de son programme « at-the-market » (ATM) et, selon les conditions de marché, des ventes de bitcoins.

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Strategy dilue MSTR et vend du Bitcoin pour défendre son modèle financier

Depuis le mois de janvier, Strategy ne consacre plus systématiquement les capitaux levés à l’achat de Bitcoin. L’entreprise utilise aussi ses émissions de MSTR pour renforcer sa réserve en dollars, réduire sa dette et soutenir ses actions préférentielles.

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Sa réserve en dollars atteint désormais 3,75 milliards de dollars, qui devraient couvrir les dividendes dus pendant au moins 22 mois.

Avec ce rachat de STRC Strategy confirme sa nouvelle méthode, acceptant de diluer ses actionnaires ordinaires pour réduire ses futurs dividendes préférentiels. Sa réserve de BTC n'est maintenant plus une réserve intouchable d'un actif à acheter frénétiquement, mais une réserve pouvant être vendue si nécessaire.

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Source : Strategy

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