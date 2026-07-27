Cryptomonnaies : une contribution estimée à 55 milliards de dollars pour l'économie américaine

La baisse qui frappe actuellement le marché crypto ne correspond pas nécessairement à un manque de dynamisme du secteur dans des domaines comme l'emploi ou les perspectives économiques associées. C'est en tout cas le constat établi par la National Cryptocurrency Association, dans le cadre d'un récent rapport sur les contributions que cet écosystème apporte à l'économie américaine, estimées à plus de 55 milliards de dollars pour 2026.

Les cryptomonnaies devraient contribuer à plus de 55 milliards de dollars dans l'économie américaine

Le marché des cryptomonnaies affiche actuellement une situation compliquée, alors que sa capitalisation globale a perdu plus de 2 000 milliards de dollars depuis son dernier sommet d'octobre 2025 à 4 380 milliards de dollars, avec un montant actuellement stabilisé aux alentours des 2 300 milliards de dollars.

Pas de quoi démoraliser les chercheurs de la National Cryptocurrency Association (NCA) américaine, une organisation à but non lucratif dédiée à l'information et à l'éducation des consommateurs sur les usages des cryptomonnaies, si l'on en croit les conclusions de son dernier rapport, intitulé : « Crypto at Work Report ».

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En effet, cette étude réalisée par le Pragmatic Policy Group (PPG), pour sa part dédié aux contributions crypto dans l'économie américaine, affirme sans équivoque apparente que « le secteur des cryptomonnaies est en plein essor aux États-Unis, créant des emplois bien rémunérés et renforçant les économies locales à travers le pays ».

Ce rapport montre que les cryptomonnaies transforment le marché du travail aux États-Unis. Le secteur soutient directement 34 000 emplois et, grâce à un important effet multiplicateur, 232 000 emplois indirects dans des secteurs connexes. En tant que moteur significatif de l'emploi et des revenus, l'écosystème crypto devrait contribuer à plus de 55 milliards de dollars à l'économie américaine en 2026. Communiqué de presse

Principales conclusions du Crypto at Work Report

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Des retombées pour plusieurs secteurs économiques et géographiques

Bien évidemment, le fait que ce rapport soit issu de deux structures dédiées à la promotion du secteur des cryptomonnaies doit obliger à une certaine retenue vis-à-is des résultats obtenus. Malgré tout, il révèle une répartition géographique et financière qui repose sur trois points distincts :

Des retombées inscrites au-delà des services financiers, avec des secteurs comme les services professionnels (3,6 milliards de dollars) et le logement (3 milliards de dollars) ;

Des emplois répartis sur l'ensemble du territoire, avec des grands pôles comme la Californie et la Caroline du Nord qui totalisent plus de 67 000 emplois ;

Des métiers particulièrement bien rémunérés, avec un salaire moyen d'environ 133 000 dollars par an, soit plus du double du salaire médian national.

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Les données que nous observons, ainsi que les témoignages des entreprises et des travailleurs à travers le pays, montrent que l'industrie des cryptomonnaies est devenue un véritable moteur économique aux États-Unis. Les cryptomonnaies ont un impact concret et positif sur l'emploi, les salaires et la croissance économique américaine. Stu Alderoty, président de la National Cryptocurrency Association

Difficile toutefois de savoir si cette enquête prend en compte la vague de faillites qui frappe actuellement le secteur crypto, lorsqu'elle aborde dans sa conclusion une « accélération de l'adoption grand public des cryptomonnaies, portée notamment par de nouveaux usages comme les paiements et leur intégration dans le monde du travail ».

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Source : National Cryptocurrency Association

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