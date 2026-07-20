Tether pourrait devenir illégal aux États-Unis dès 2028 alors que Circle obtient sa licence bancaire

Le cadre réglementaire américain dédié aux stablecoins GENIUS Act vient de célébrer sa première année d’existence. L’occasion de revenir sur la publication de ses règles d’application qui doit intervenir avant juillet 2028, avec le risque d’exclure définitivement le leader Tether des États-Unis.

Tether vs GENIUS Act : une relation compliquée

Alors que le cadre réglementaire américain GENIUS Act célèbre le premier anniversaire de son approbation, les régulateurs en charge de son application effective n’ont toujours pas publié le détail des règles nécessaires à sa bonne mise en œuvre, comme ils s'étaient engagés à le faire.

Une nécessité dont la date limite de publication doit désormais intervenir avant le mois de juillet 2028, afin de pouvoir entrer complètement en vigueur. De quoi remettre sur la table la très probable éviction du leader mondial du secteur Tether, compte tenu du manque d'avancées significatives dans son processus de mise en conformité nécessaire.

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Pourtant, son CEO Paolo Ardoino avait annoncé lors de la signature officielle de ce texte de loi par Donald Trump que « Tether se conformerait au GENIUS Act » dans les plus brefs délais.

Une réalité qui n'a toutefois pas (encore ?) trouvé de mise en pratique effective, alors que presque un quart (22 %) des réserves de son stablecoin phare USDT restent investies dans des actifs incompatibles avec ce cadre réglementaire, comme les métaux précieux (10,34 %), les activités de prêt (8,25 %) et le Bitcoin (3,45 %).

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De quoi pousser les acteurs financiers américains à s'organiser en conséquence alors que le stablecoin réglementairement correct de Tether (USAT) peine à trouver son public, au point de pousser un responsable de son émetteur bancaire officiel Anchorage Digital à admettre que « les stablecoins non conformes ne pourront plus être utilisés par les institutions américaines lorsque la période de transition prendra fin en 2028, et nous ne pensons pas que le marché attendra jusque-là ».

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Une bonne nouvelle pour Circle (USDC)

Une situation vis-à-vis de laquelle la société Tether ne se préoccupe visiblement même pas de communiquer afin de rassurer ses clients américains, tout en affichant dans le même temps une croissance importante du côté des marchés émergents qui lui permet de revendiquer plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde et une valorisation estimée à 500 milliards de dollars en avril dernier.

Pourtant, son absence de déclarations encourageantes dans le domaine laisse imaginer une possible exclusion ferme et définitive de Tether du marché américain dès 2028, voire même bien plus tôt du fait de son statut d'émetteur étranger qui pourrait impliquer une mise en conformité obligatoire dans un délai de six mois après la publication des règles d'application du GENIUS Act... qui devait intervenir en ce mois de juillet.

Pendant ce temps, le principal concurrent de Tether et éternel second du marché des stablecoins Circle vient d'obtenir une licence bancaire nationale aux États-Unis, impliquant la création d'une filiale nommée « First National Digital Currency Bank ».

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De quoi asseoir la présence de son stablecoin USDC au sein de cette juridiction, alors que de plus en plus d'initiatives bancaires émergent actuellement afin de proposer des dollars numériques conformes aux exigences réglementaires.

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Source : CoinDesk

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