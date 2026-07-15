Tether gèle 130 millions de dollars d'USDT liés à la Banque centrale d'Iran

Mardi, Tether a gelé 130 millions de dollars d'USDT affiliés à l'Iran, ce qui a été confirmé par le secrétaire du Trésor américain. Coup de projecteur sur cette opération.

le 15 juillet 2026 à 10:00.

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Vincent Maire

Tether gèle 130 millions de dollars d'USDT liés à la Banque centrale d'Iran

Tether gèle des USDT affiliés à l'Iran

Mardi soir, l’analyste on-chain Specter a identifié un gel de 131 millions de dollars d’USDT par Tether sur 4 portefeuilles sur la blockchain Tron (TRX) :

💡 Tout savoir sur l'USDT de Tether

Ainsi, l’intéressé explique que ces wallets sont liés au régime islamique iranien, ce qui est confirmé par une visite sur la liste Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). En effet, les 4 adresses répertoriées dans le tweet ci-dessus sont bel et bien recensées dans la fiche de l’entité sanctionnée « Bank Markazi Jomhouri Islami Iran », qui n’est autre que la Banque centrale d’Iran :

Entité sanctionnée sur le site de l'OFAC

Entité sanctionnée sur le site de l'OFAC

 

En analysant les fonds, Specter explique que « la plupart ont été retirés de DTC Pay, un fournisseur de services de paiement, et de Bitso, une plateforme d'échange de cryptomonnaies ».

Pour l’heure, Tether n’a pas encore commenté publiquement l’opération, mais notons que cela pourrait changer aujourd’hui, compte tenu du fait que l’analyste a publié son tweet à 17 h 44, heure de New York. D’ailleurs, une heure après ce tweet, Scott Bessent, le Secrétaire du Trésor, a confirmé que le Trésor américain avait sanctionné « plusieurs wallets liés à la Banque centrale d’Iran » pour 130 millions de dollars, sans préciser pour autant l’implication du géant des stablecoins. Ainsi, l’intéressé explique que le Trésor « s’engage à perturber et à affaiblir les activités financières illicites de l’Iran, y compris son abus des actifs numériques » :

👉 Dans l'actualité également — Stablecoins : vers une collaboration active entre les États-Unis et le Royaume-Uni ?

Au-delà de cette affaire, cela rappelle que les émetteurs de stablecoins sont soumis au bon vouloir des gouvernements qui peuvent décider de la manière dont vous pouvez disposer de vos actifs, un concept à l’opposé même de la philosophie de Bitcoin (BTC). Selon le site Web de Blocksec, notons par exemple que Tether a déjà gelé l’équivalent de 5,65 milliards de dollars en USDT sur Tron et Ethereum (ETH).

À l'inverse des stablecoins, le BTC, s'il reste soumis à sa propre volatilité, permet au moins d'être pleinement propriétaire de son capital sans risque de se le faire saisir, si tant est qu'il soit bien stocké via un portefeuille auto-hébergé.

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Source : OFAC

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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