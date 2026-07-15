Dans le cadre d’un groupe de travail transatlantique sur les crypto-actifs mis en place en 2025, le département du Trésor des États-Unis et son homologue britannique viennent de publier une déclaration conjointe au sujet des stablecoins. Au programme : une convergence de leurs cadres réglementaires et une plus grande clarté pour les acteurs du marché.

Les États-Unis et le Royaume-Uni se coordonnent au sujet des stablecoins

L'implantation en cours du secteur des cryptomonnaies au sein de la finance traditionnelle se heurte à quelques blocages persistants, notamment sur le sujet délicat des stablecoins et leur capacité à ébranler les marchés bancaires nationaux en s'imposant comme de nouvelles solutions de dépôts.

Une réalité directement à l'origine du retard législatif rencontré par le projet de cadre réglementaire crypto américain CLARITY Act, au point de remettre en cause sa possible adoption avant la fin de cette année, désormais envisagée avec tout au plus 50 % de chances.

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Des complications qui ne semblent toutefois pas freiner les ambitions de l'administration Trump dans le domaine, si l'on en croit la déclaration conjointe publiée hier par le département du Trésor des États-Unis et son homologue britannique au sujet d'une « coopération en matière de marchés de capitaux et de crypto-actifs, afin que l'innovation financière numérique renforce, plutôt qu'elle ne fragmente, notre marché transatlantique ».

Les États-Unis et le Royaume-Uni reconnaissent que les stablecoins réglementés ont le potentiel d'améliorer l'efficacité et la concurrence au sein de leurs systèmes financiers, de moderniser les infrastructures des marchés financiers et de faciliter les paiements et les transactions transfrontalières. À cette fin, les deux pays réaffirment une vision commune visant à favoriser une convergence de leurs cadres réglementaires lorsque cela est approprié et conforme à leurs intérêts communs, tout en offrant aux acteurs du marché davantage de clarté et de confiance pour poursuivre l'innovation financière. Communiqué

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Façonner le développement des infrastructures financières de nouvelle génération

Cette déclaration spécifique aux stablecoins s'inscrit dans une coopération plus large des États-Unis et du Royaume-Uni sur le sujet des actifs tokenisés, afin de profiter de « leur position de principaux centres financiers mondiaux pour façonner activement le développement des marchés des crypto-actifs et des infrastructures financières de nouvelle génération ».

Une démarche qui implique de nombreuses institutions au sein de ces deux pays, comme la Banque d'Angleterre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la Financial Conduct Authority (FCA) et la Securities and Exchange Commission (SEC), afin « d'identifier les approches communes au traitement réglementaire des actifs tokenisés, couvrant des domaines tels que la finalité du règlement des transactions sur titres tokenisés et l'admissibilité et l'utilisation potentielles des stablecoins et des fonds du marché monétaire tokenisés comme garantie de marge ».

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Selon les détails du communiqué officiel, ce programme de prise en compte commune des stablecoins s'organise en 10 points spécifiques dont les principaux concernent la mise en place d'un cadre réglementaire clair et cohérent qui favorise l'innovation et la concurrence, une gestion prudentielle et proportionnée des réserves de leurs émetteurs et leur intégration progressive au sein des marchés financiers et des opérations transfrontalières.

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Source : Département du Trésor US

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