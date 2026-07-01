Le Crédit Agricole annonce le lancement du stablecoin en euro EURXT

La banque française Crédit Agricole annonce le lancement du stablecoin EURO eXchange Token (EURXT), implanté sur la blockchain Ethereum. Première mise en œuvre : une souscription dans un fonds monétaire tokenisé Amundi. On fait le point…

Le Crédit Agricole lance le stablecoin EURO eXchange Token (EURXT)

Le fait semble désormais acquis : les stablecoins promettent de réécrire les normes jusque-là établies au sein du secteur monétaire mondial, au point de représenter le nouveau cheval de Troie du dollar afin de conserver son implantation centrale dans les systèmes financiers à venir, du fait d'une part importante (plus de 99 %) de leur quantité disponible libellée en USD.

Une situation bien différente du côté de la zone euro, qui possède actuellement une part de marché estimée à 0,3 % dans ce secteur en pleine expansion. Mais les choses bougent rapidement depuis quelque temps, au point de voir des acteurs bancaires comme le Crédit Agricole annoncer le lancement d'un stablecoin en euro.

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Selon les termes du communiqué de presse, ce token implanté sur Ethereum répond au nom d'EURO eXchange Token (EURXT) et il s'inscrit directement « dans le cadre du plan à moyen terme ACT 2028 du Crédit Agricole et sa volonté d'accélérer son développement en matière de finance tokenisée ».

Pour le moment, ce stablecoin reste uniquement accessible aux clients de CACEIS, la filiale du groupe Crédit Agricole spécialisée dans les services financiers pour les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels, tout en étant sécurisé par « des réserves dédiées et constituées exclusivement de liquidités au sein du bilan de CACEIS Bank ».

Émis sur la blockchain Ethereum par CACEIS, leader européen de l'asset servicing, l'EURXT est un jeton de monnaie électronique indexé sur l'euro, reposant sur la norme ERC-20. Adossé à l'euro fiduciaire avec une parité de 1 pour 1, il vise à offrir un moyen de règlement digital, stable et adapté aux nouveaux usages de la finance tokenisée, conforme au règlement MiCA. Crédit Agricole

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Un premier test grandeur nature via un fonds monétaire tokenisé Amundi

Afin de valider ce lancement et l'utilité de ce stablecoin, le Crédit Agricole a réalisé « la première souscription à un fonds monétaire UCITS luxembourgeois tokenisé réglée en stablecoin euro à l'échelle européenne », via le fonds Amundi Money Market Fund.

Le but de cette opération ? Démontrer le potentiel de la tokenisation et sa capacité à accroître l'efficacité opérationnelle au sein des opérations bancaires, tout en réduisant dans le même temps les délais de règlement et la complexité associée à la gestion des actifs.

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Le lancement de notre monnaie digitale de règlement on-chain s'inscrit dans notre plan stratégique et notre volonté d'accompagner nos clients dans l'adoption progressive de nouveaux standards de règlements. Avec l'EURXT, nous mettons à leur disposition un instrument de paiement stable, sécurisé et conforme aux nouvelles exigences réglementaires européennes. Olivier Gavalda, Directeur général du Crédit Agricole

Avec le déploiement de ce stablecoin, le Crédit Agricole entre dans le club encore très VIP des banques de dimensions européennes détentrices de tokens de ce type, comme par exemple la Société Générale et son EURCV déjà opérationnel depuis 2023.

Une réalité qui devrait évoluer rapidement lorsque le consortium Qivalis lancera effectivement son token, au cours de la seconde moitié de cette année.

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Source : Crédit Agricole

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