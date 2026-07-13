Dans le cadre de son accélération en direction du secteur des cryptomonnaies, le géant de la finance japonais SBI Holdings annonce une collaboration stratégique avec la Fondation Solana. Au programme : le déploiement à l'international d'un marché financier on-chain basé sur les actifs tokenisés (RWA) et les stablecoins émis au Japon.

Le géant SBI Holdings signe un partenariat stratégique avec la Fondation Solana

L'adoption de la blockchain et des cryptomonnaies par les acteurs de la finance traditionnelle ne cesse de s'intensifier aux quatre coins du monde, comme dans le cas du géant japonais SBI Holdings qui a récemment accéléré son implantation dans le secteur avec l'acquisition de Bitbank, l'une des principales plateformes crypto nationales, pour 289 millions de dollars.

Une étape qui en annonçait visiblement d'autres, si l'on considère la récente annonce d'un partenariat stratégique signé avec la Fondation Solana en ce début de semaine. Le but ? Soutenir et accélérer « le déploiement en Asie et à l'international de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) et des stablecoins émis au Japon ».

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Selon le communiqué officiel de SBI Holdings, cette collaboration prendra la forme d'une inscription de la Fondation Solana au capital de sa filiale numérique SBI R3 Japan qui changera de nom pour l'occasion - et de manière présentée comme provisoire - afin de devenir SBI Solana Global.

Le Japon dispose d'importants actifs financiers, d'un grand nombre d'acteurs de marché et d'un cadre réglementaire particulièrement avancé. L'objectif majeur de ce partenariat est de connecter directement ces atouts au vaste réseau mondial de Solana afin de relier le marché japonais à la liquidité internationale. SBI Holdings

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Quel sera le rôle de cette toute nouvelle filiale SBI Solana Global ?

Une opération stratégique pour SBI Holdings, notamment depuis le lancement de son stablecoin JPYSC à la fin du mois de juin - en collaboration avec la société japonaise Startale spécialisée dans les infrastructures Web3 - présenté à cette occasion comme la première cryptomonnaie stable adossée au yen émise par un trust bancaire japonais et totalement conforme aux exigences de l'Agence des services financiers (FSA) locale.

Les domaines d'activité gérés par cette toute nouvelle filiale SBI Solana Global incluront le soutien à l'émission et à la circulation de stablecoins adossés au yen - notamment le JPYSC -, mais également la structuration d'un marché dédié aux RWA tokenisés, le développement d'une infrastructure de paiements transfrontaliers, la mise en place de services financiers on-chain destinés aux investisseurs institutionnels et le développement d'une infrastructure de paiement adaptée aux agents IA.

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À l'échelle mondiale, les marchés des stablecoins et des actifs du monde réel tokenisés (RWA) connaissent une croissance rapide. Le concept de finance on-chain, dans lequel l'émission, la circulation et le règlement des actifs financiers sont entièrement réalisés sur une blockchain, s'impose progressivement comme l'infrastructure de la prochaine génération des marchés financiers. SBI Holdings

Pendant ce temps, la blockchain Solana poursuit son développement en annonçant il y a quelques heures « 1 000 epochs franchies, 1 milliard de transactions non liées au vote en une semaine et un courtier disponible 24 h/24, 7 j/7 pour de vraies actions américaines » avec l'exchange crypto Backpack.

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Sources : SBI, Solana

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