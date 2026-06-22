MoneyGram devient un validateur de la blockchain Solana

Le géant mondial du transfert de fonds MoneyGram poursuit son incursion dans le secteur des cryptomonnaies en devenant un validateur de Solana. L’entreprise intègre dans le même temps la plateforme Solana Developer pour construire des produits financiers adaptés à sa blockchain.

MoneyGram devient un validateur de Solana

Cela fait déjà plusieurs années que le deuxième plus grand fournisseur de transferts de fonds dans le monde, MoneyGram, travaille activement à l'intégration de solutions basées sur les cryptomonnaies et la blockchain afin d'assurer sa place dans le prochain paradigme financier en cours de déploiement.

Une dynamique qui l'a poussé à intégrer les stablecoins à son application « nouvelle génération » en septembre dernier, afin d'optimiser ses opérations transfrontalières. Et à devenir depuis peu un validateur de la blockchain Solana, présentée dans son communiqué de presse comme « l'une des plus performantes au monde », avec une activité associée de staking de tokens SOL.

🔍 Découvrez notre top 10 des meilleures plateformes d'échange de cryptomonnaies

MoneyGram annonce son entrée dans l'écosystème Solana, renforçant l'engagement de l'entreprise à soutenir la croissance continue de l'infrastructure financière basée sur la blockchain, en devenant un validateur actif contribuant directement à la sécurité, à l'intégrité et à la performance de l'une des blockchains les plus performantes au monde. MoneyGram

Selon MoneyGram, cette intégration s'inscrit dans une dynamique plus globale qui positionne les blockchains comme « une composante essentielle de l’infrastructure financière mondiale », notamment afin de « participer à la construction d’un système fondé sur des réseaux de paiement en stablecoins ouverts, interopérables et accessibles à chacun, où qu’il se trouve ».

Acheter la crypto Solana en quelques clics avec Finst

Et intègre la Solana Developer Platform (SDP)

Mais ce n'est pas tout. En effet, la société MoneyGram profite également de cette occasion pour intégrer la Solana Developer Platform (SDP). Une solution « pilotée par API et prête pour l’IA », dont le but consiste à permettre de créer, développer et faire évoluer des produits financiers conformes à l'écosystème Solana en toute simplicité.

De quoi motiver les responsables de Solana, qui expliquent sur le réseau X comment cette plateforme fournit aux entreprises un point d’accès unique pour émettre des stablecoins, gérer les conversions entre monnaies traditionnelles et crypto-actifs, gérer des fonctionnalités avancées pour les tokens, et bien plus encore...

📰 Cette grande banque de Corée choisit Solana pour ses transferts de fonds et ses règlements internationaux

MoneyGram accompagne plus de 60 millions de clients via près de 500 000 points de service à travers le monde. Grâce à Solana Developer Platform (SDP), ce réseau s’étend désormais on-chain, faisant le lien entre les paiements et transferts d’argent traditionnels et le règlement en stablecoins. Solana

Avec ce rapprochement, MoneyGram inscrit Solana à son catalogue, à la suite des blockchains Tempo et Midnight Network pour lesquelles elle joue déjà un rôle de validateur. Une stratégie portée par son CEO, Anthony Soohoo, qui considère que « les institutions qui s’appuient sur des blockchains doivent également contribuer à leur sécurité, à leur résilience et à leur développement à long terme ».

Inscrivez-vous sur Finst et recevez 20 € en Bitcoin (voir conditions sur le site)

Source : Communiqué de presse

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.