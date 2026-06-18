Moody's déploie ses notations de crédit sur Solana pour accélérer la tokénisation

Le géant de la notation financière Moody's Ratings étend son infrastructure blockchain à Solana, permettant désormais aux émetteurs d'obligations tokenisées d'intégrer directement les notations de crédit dans leurs actifs numériques. C'est une preuve concrète de l'adoption institutionnelle des actifs tokenisés.

Un partenariat stratégique de Moody's avec Alphaledger

Moody's a annoncé mercredi l'expansion de son Token Integration Engine (TIE) sur Solana, en partenariat avec Alphaledger, spécialiste de la tokenisation sur cette blockchain.

Ce déploiement fait suite à un projet pilote mené l'an dernier, durant lequel les deux entreprises avaient démontré la faisabilité d'attacher des notations d'obligations municipales directement à des titres tokenisés sur Solana. Après une première intégration sur le Canton Network, réseau orienté vers les institutions, Moody's franchit une nouvelle étape en s'implantant sur une blockchain publique majeure.

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Le TIE permet aux émetteurs d'obligations tokenisées et autres titres à revenu fixe d'incorporer les évaluations de crédit de Moody's directement dans les actifs basés sur la blockchain. Pour les investisseurs obligataires, ces notations constituent un outil essentiel d'évaluation du risque de crédit.

Un marché en pleine expansion ?

Moody's n'est que le dernier d'une vague de tokénisation dans le secteur de la finance traditionnelle. Des gestionnaires d'actifs comme BlackRock, Franklin Templeton et Apollo ont lancé des fonds et produits de crédit tokenisés. Selon les estimations du Boston Consulting Group et de Ripple, ce marché pourrait atteindre 18 900 milliards de dollars d'ici 2033.

Moody's multiplie par ailleurs les initiatives dans ce domaine. En mai dernier, l'agence a attribué sa meilleure note aux fonds monétaires tokenisés de Fidelity International et BlackRock, validant leur sécurité en tant que produits onchain générateurs de rendement.

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Les produits tokenisés adossés à la dette gouvernementale américaine ont dépassé les 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion, contre 1 milliard il y a deux ans. Le fonds BUIDL de BlackRock représente environ 15 % de ce marché. Cette croissance rapide souligne l'intérêt des investisseurs institutionnels, un point qui n'a pas échappé à Moody's.

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Source : Moody's

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