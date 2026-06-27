Bitcoin et le risque quantique – Voici ce que cet émetteur d'ETF et ETP crypto dit aux gestionnaires de fonds

Dans un rapport publié début juin 2026, l’émetteur d’ETP 21Shares alerte les gestionnaires d’actifs sur le risque quantique pesant sur le Bitcoin (BTC), l’Ether (ETH) et Solana (SOL). La menace n’est pas imminente, mais la fenêtre de préparation se referme plus vite que prévu.

Une menace réelle, mais qui vise les détenteurs et non la blockchain

21Shares vient de publier une note destinée aux allocataires institutionnels intitulée Quantum computers can’t break Bitcoin yet – but the preparation window is shorter than you think. Le message principal est que l’informatique quantique ne menace ni l’historique des transactions validées, ni la sécurité du minage, ni le chiffrement des données stockées sur la blockchain.

Ce qui est en jeu, c’est la preuve de propriété. Autrement dit, les signatures cryptographiques qui garantissent que vous seul pouvez autoriser une transaction. Un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait, en théorie, dériver une clé privée à partir d’une clé publique exposée, et donc prendre le contrôle de fonds existants.

Quentin Barrou, chez 21Shares, confirme auprès se Cryptoast que le sujet est devenu central dans les échanges avec les institutionnels.

Le quantique, c’était demandé dans 80 % de nos meetings sur les 6 derniers mois, donc on a fait un rapport. Rien de bien dangereux en ce moment mais un risque à prendre en compte.

Il observe même un glissement du discours sceptique sur le Bitcoin, certains investisseurs justifiant désormais leur absence d’exposition par le risque quantique plutôt que par l’argument historique du blanchiment.

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Le seuil se rapproche, mais aucune machine assez puissante n’existe encore

Les estimations d’experts placent l’arrivée d’un ordinateur quantique cryptographiquement pertinent entre le début des années 2030 et au-delà de 2040. Une recherche conjointe publiée en mars 2026 par Google Quantum AI, l’Ethereum Foundation et l’université de Stanford a toutefois revu à la baisse les ressources nécessaires pour casser la cryptographie du Bitcoin et d’Ethereum, divisant l’estimation par environ 20.

Le seuil ne s’est pas rapproché parce qu’une meilleure machine a été construite, mais parce que les chercheurs ont trouvé une approche algorithmique plus efficace. C’est précisément ce schéma de saut brutal, plutôt qu’une progression matérielle linéaire, qui rend la trajectoire difficile à anticiper.

21Shares a créé un dashboard qui permet, en temps réel, de visualiser le nombre de bitcoins à risque. A l’heure actuelle, le nombre de BTC exposé est d’environ 7 millions.

Source : Dashboard Dune

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Une menace « harvest now, decrypt later » déjà active

Un risque n’attend pas l’arrivée d’un ordinateur quantique assez puissant. Des attaquants peuvent dès aujourd’hui copier des informations de compte exposées pour les déchiffrer une fois la technologie mature, une pratique que la Réserve fédérale américaine qualifie de risque « présent et continu ».

21Shares insiste également sur les points de concentration qui constituent les cibles les plus exposées :

Les bridges qui permettent de transférer des cryptos entre différentes blockchains ;

Les trésoreries partagées qui sont des comptes ou des wallets qui détiennent de gros montants appartenant à de multiples parties dont le contrôle repose sur quelques clés privées comme des multisigs de DAO ou de plateformes d’échange ;

Les opérateurs de réseau qui font tourner des noeuds de validation par exemple.

À titre indicatif, les bridges ont perdu près de 3 milliards de dollars depuis 2022, sans la moindre implication quantique.

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Bitcoin, Ethereum et Solana ont commencé à bouger

Côté protocoles, la réponse s’organise. Bitcoin a franchi une première étape officielle en février 2026 avec la proposition BIP-360, qui introduit un format d’adresse résistant au quantique. Ethereum dispose déjà de code opérationnel et d’une dizaine d’équipes indépendantes travaillant à la migration. Solana a, de son côté, défini un chemin de récupération concret pour ses utilisateurs.

21Shares rappelle néanmoins que 24 des 26 principaux protocoles reposent encore intégralement sur des méthodes cryptographiques en cours d’abandon par d’autres industries. Le gouvernement américain impose la cryptographie post-quantique à tous ses nouveaux systèmes de sécurité nationale à partir de janvier 2027. Google, Apple, Microsoft, Cloudflare ou AWS ont déjà engagé leur transition.

Pour 21Shares, la migration s’étalera sur cinq à sept ans pour Bitcoin seul. Les réseaux, plateformes d’échange et dépositaires qui agissent en premier porteront un risque structurel moindre, un écart que les cadres de valorisation actuels ne reflètent pas encore. Pour les investisseurs français exposés aux ETP crypto, c’est un critère de due diligence à intégrer sans attendre.

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Sources : 21Shares, Google Quantum AI, Federal Reserve Board, DefiLlama

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