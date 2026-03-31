Google avertit sur le quantique : 6 millions de BTC et 20 millions d'ETH exposés à une attaque en quelques jours

Google Quantum AI a publié le 30 mars 2026 un whitepaper réévaluant les ressources nécessaires pour casser la cryptographie sur laquelle reposent Bitcoin et Ethereum. Les chiffres ont fait réagir la communauté crypto, mais la réalité, plus nuancée, mérite d'être lue attentivement.

Qu'est-ce que Google a vraiment découvert, et ce qu'il n'a pas découvert ?

Depuis plusieurs années, le débat sur la menace quantique pesant sur les cryptomonnaies ressurgit régulièrement, sans jamais aboutir à une conclusion claire.

Pour certains, les besoins en ressources pour casser la cryptographie de Bitcoin sont trop coûteux, trop lointains et trop hypothétiques pour imaginer qu'une telle attaque soit possible, pour d'autres ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit trop tard.

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Une nouvelle publication cosignée par des chercheurs de Google Quantum AI, de Stanford et de l'Ethereum Foundation révèle que les récentes estimations étaient surévaluées d'un facteur 20.

Selon leurs calculs, un ordinateur « supraconducteur » de moins de 500 000 qubits physiques pourrait exécuter l'algorithme de Shor, celui qui permet de retrouver une clé privée à partir d'une clé publique, en 9 à 23 minutes, soit dans la fenêtre du temps moyen entre 2 blocs Bitcoin.

Pour Ethereum, la seconde cryptomonnaie du marché, dont l'architecture repose sur la même primitive cryptographique vulnérable, la surface d'attaque est encore plus large. 20 millions d'ETH seraient exposés, impliquant directement la stabilité du réseau et la décentralisation de son consensus.

Extrait de la publication de Google

Sur le réseau X, cette annonce a été lue comme l'avant-garde d'une catastrophe, mais ce n'est pas ce que le papier dit. Les recherches aboutissent à une optimisation de l'algorithme, et non du hardware, réduisant la durée théoriquement nécessaire pour mener une attaque à terme.

Aujourd'hui, le meilleur processeur supraconducteur opérationnel, « Willow », compte 105 qubits physiques, là où 500 000 qubits fiables seraient nécessaires.

Le papier ne rapproche pas l'arrivée d'un ordinateur quantique dangereux, il montre plutôt que le jour où ce hardware existera, il faudra moins de puissance qu'on ne le croyait pour s'en servir contre Bitcoin et Ethereum.

De plus, pour valider ses chiffres sans fournir un mode opératoire, Google a eu recours à une preuve à divulgation nulle de connaissance (ZK proof), un mécanisme cryptographique permettant à des tiers de vérifier les estimations de ressources sans accéder aux circuits sous-jacents.

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Bitcoin et Ethereum face au scénario quantique, un débat qui ne peut plus être écarté

Si un tel ordinateur venait à être créé, les conséquences seraient très différentes pour le BTC et pour l'ETH.

Pour Ethereum, fonctionnant grâce à un mécanisme de Proof of Stake, la menace est directe sur le consensus. Avec 20,5 millions d'ETH exposés et 37 millions stakés, un vol pourrait suffire à paralyser la finalité du réseau, voire permettre à un attaquant de réécrire son historique grâce à une attaque à 51 %.

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Pour Bitcoin, fonctionnant grâce à un mécanisme de Proof of Work, l'impact serait d'abord économique, un vol suivi d'une vente des BTC gagnés pèserait mécaniquement sur le prix, sans compromettre directement le consensus du réseau.

La vraie question que le quantique pose concerne les BTC dormants depuis des années, notamment ceux de Satoshi et ceux perdus.

Des solutions de mise à jour cryptographique existent et sont en discussion pour protéger les utilisateurs présents et futurs, mais faut-il laisser intacts les fonds vulnérables au risque d'un dump massif une fois l'ordinateur quantique créé, ou faut-il les bloquer au risque d'introduire de la censure dans un protocole qui en fait un principe fondateur ?

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Source : Google

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