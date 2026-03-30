Inflation ou emploi : Powell reconnaît l'impasse dans laquelle la Fed se trouve

Ce lundi, Jerome Powell s'est exprimé dans une discussion ouverte avec des étudiants à Harvard, loin des conférences de presse habituelles de la Fed. Sans annonce formelle, le président de la Réserve fédérale a livré un message sans ambiguïté : la Fed est coincée entre 2 risques, l'inflation et le chômage.

le 30 mars 2026 à 19:30.

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Marius Off-Chain

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À Harvard, Powell assume le statu quo face à un double choc

Dans un contexte géopolitique chamboulé par la guerre en Iran et la remontée du prix du pétrole, Jerome Powell a participé ce 30 mars à une session de questions-réponses avec des étudiants de l'Université de Harvard, à Cambridge.

Le président de la Réserve fédérale américaine a résumé la posture actuelle de la banque centrale en une formule : « Nous estimons que notre politique est bien positionnée pour nous permettre d'attendre et d'observer comment les choses évoluent. » c'est-à-dire, aucune décision imminente, dans un sens ou dans l'autre.

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L'économie mondiale et la Fed font face à 2 principaux chocs :

  • Le 1er est énergétique : le cours du baril de pétrole est repassé au-dessus de 100 dollars suite au conflit en Iran, ravivant le risque d'inflation importée et durable,
  • Le 2nd est commercial : les tarifs douaniers de l'administration Trump, que Powell estime susceptibles d'ajouter entre 0,5 et 1 point de pourcentage à l'inflation du pays.

Il les qualifie toutefois de hausse ponctuelle, et non d'une dynamique persistante, et rappelle que la Fed avait « plus ou moins atteint » son objectif de 2 % du CPI fin 2024 avant que ces tarifs ne viennent perturber la trajectoire.

Sur les anticipations d'inflation, Powell se veut rassurant, tout en maintenant que la banque centrale reste vigilante face à tout risque de dérapage :

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Les anticipations d'inflation semblent bel et bien ancrées au-delà du court terme.

Le tableau se complique côté emploi, la création de postes a ralenti et Powell reconnaît des risques de baisse sur le marché du travail notamment à cause du développement de l'intelligence artificielle (IA) et qualifie le contexte actuel de « période difficile pour entrer sur le marché du travail ».

La tension entre les 2 positions de la Fed est donc claire : l'inflation maintient la pression sur les taux élevés, tandis que l'emploi plaiderait pour les baisser. Mais selon Jerome Powell, aucune urgence ne presse à prendre un décision, bien qu'elle ne dispose que d'une faible marge de manœuvre.

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Un statu quo prolongé qui alimente le récit Bitcoin

L'environnement de taux durablement élevés, combiné à une inflation qui résiste aux objectifs de la Fed et à des incertitudes géopolitiques, constitue un cadre dans lequel Bitcoin a historiquement renforcé son récit de monnaie de réserve alternative.

L'impasse dans lequel se trouve la Fed, ne pouvant ni baisser trop vite les taux sans relancer l'inflation, ni les maintenir trop longtemps sans fragiliser le marché du travail pourrait bénéficier au BTC grâce à sa politique monétaire fixe et son algorithmique anti-fragile.

📰 À lire également dans l'actualité – Comment EDF aurait pu gagner 5 milliards d'euros grâce à Bitcoin ?

L'offre de BTC ne se négocie pas en comité, elle a été définie à l'avance, reste immuable, indifférente aux chocs d'offre ou aux arbitrages politiques.

Bien que la situation ne puisse garantir un mouvement de cours à court terme, ce contexte continue d'alimenter les arguments structurels en faveur du BTC, dans un environnement monétaire où la Fed elle-même reconnaît ne pas savoir quelle direction prendre.

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Source : CNBC

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Journaliste et vulgarisateur passionné par Bitcoin, je m’attache à rendre accessible un sujet souvent complexe.
J’ai réalisé un documentaire tourné au Salvador, qui explore de manière pragmatique l’impact de Bitcoin sur le pays.
Chaque semaine, je présente l’émission « Pair à pair », un rendez-vous qui décrypte l’actualité et les enjeux du protocole Bitcoin, avec rigueur et pédagogie.
Je publie également, au quotidien, des articles et réflexions pour nourrir l'intérêt pour le BTC et encourager le débat autour de cette révolution monétaire et technologique.

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