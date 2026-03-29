Comment EDF aurait pu gagner 5 milliards d'euros grâce à Bitcoin ?

EDF affiche 51 milliards d'euros de dette. En 2017, le groupe a refusé une proposition de valoriser ses surplus d'électricité via le minage de Bitcoin, une opportunité estimée à 5 milliards d'euros. 8 ans plus tard, c'est un acteur américain qui s'apprête à le faire à sa place.

EDF face au minage Bitcoin, un refus sans argument rationnel qui coûte cher

Grâce à son parc électrique constitué en majorité de nucléaire, la France produit structurellement plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Le réseau électrique Français se retrouve régulièrement en production d'excédent, comptabilisant 8 TWh de surplus en 2025 malgré les exports.

En 2017, Sébastien Gouspillou, mineur français et co-fondateur de BigBlock DC Bitcoin, propose à EDF d'installer 2 conteneurs de mineurs de Bitcoin à proximité des centrales pour absorber ces surplus. La solution était techniquement opérationnelle, sans coût d'infrastructure supplémentaire ni contrainte réglementaire, mais EDF refuse.

Un échange LinkedIn entre Olivier Deneux, directeur de l'innovation chez EDF US Innovation Lab, et Alexandre Stachtchenko, expert et conférencier Bitcoin, témoigne du blocage idéologique face à Bitcoin. Quand le minage de Bitcoin est suggéré comme réponse au problème de surplus, la 1ère réaction de Deneux est de chercher « quelque chose de plus bénéfique pour le climat ».

Il finira par reconnaître, face aux études citées par Stachtchenko, que le minage pourrait effectivement être une excellente solution. Mais cette discussion restera sans suite et en 2026, EDF cède 64 % de sa filiale Exaion au mineur américain MARA, ouvrant la porte à du minage sur sol français, au bénéfice d'un acteur étranger.

Miner soi-même, une alternative déjà accessible

Ce que l'État n'a pas voulu faire, les particuliers peuvent le faire depuis chez eux.

L'Ofen 2 de 21energy, startup autrichienne, propose un radiateur chauffant grâce à 40 TH/s de puissance de minage pour une consommation allant jusqu'à 1 000 W. Le principe est simple, plutôt que de dépenser de l'électricité pour se chauffer, on mine du Bitcoin en même temps, l'énergie est transformée 2 fois, en chaleur, puis en BTC.

⛏ En savoir plus sur l'Ofen 2 et 21energy

Nous avons testé l'Ofen 2 pendant un mois à 300 W en complément de notre chauffage. Grâce à cette machine, nous avons pu récupérer l'équivalent de 30 % de la facture électrique en Bitcoin.

Ce que la France n'a pas voulu expérimenter, il est déjà possible de le tester chez soi. Dévouvrez notre dernière vidéo YouTube qui revient sur le refus d'EDF et l'utilisation du minage domestique pour se chauffer plus intelligemment.

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