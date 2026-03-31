Les États-Unis veulent un Bitcoin « Mined in America » : sécurité nationale ou jeux d’influences ?

Le projet de loi « Mined in America Act » entend repositionner les États-Unis au cœur du minage de Bitcoin en sécurisant les chaînes d’approvisionnement. Cette quête de souveraineté s’appuie sur de fortes préoccupations de sécurité nationale, notamment face à des entreprises entretenant des liens commerciaux avec la famille du président Donald Trump. Les États-Unis sont-ils en train de vivre leur propre version d’Exaion ?

Le « Mined in America Act » : faciliter le minage de Bitcoin et codifier la réserve stratégique de BTC

À travers un communiqué de presse publié sur son site, le sénateur américain Bill Cassidy annonce déposer avec sa collègue Cynthia Lummis un projet de loi visant à faciliter le minage de Bitcoin.

Cette proposition de loi intitulée « Mined in America Act » a pour objectif de relocaliser les infrastructures de minage critiques sur le sol américain. Il est également précisé que ce projet s’inscrit dans la continuité du décret exécutif pris par Donald Trump, visant à établir une réserve stratégique de bitcoin.

L'exploitation minière des actifs numériques occupe une place importante dans notre économie. Nous devrions la faire ici, aux États-Unis. Bill Cassidy

Avec cette loi, les 2 sénateurs souhaitent sécuriser les chaînes d'approvisionnement, soutenir l'industrie manufacturière et encourager l'industrie crypto.

Digital asset mining is a big part of our economy. We should be doing it here in America. Proud to introduce the Mined in America Act with @SenLummis, which secures supply chains, backs U.S. manufacturing, and supports this key industry.https://t.co/qZdv6SEe3g — U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) March 30, 2026

Pour entrer dans les détails, le projet de loi a pour ambition de créer une certification volontaire pour les installations et les pools de minage. Ces installations certifiées auront pour obligation de s'éloigner des équipements « fabriqués par des adversaires étrangers ».

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Cette proposition souhaite également charger le National Institute of Standards and Technology et le Manufacturing Extension Partnership d'aider les fabricants américains à développer des matériels de mining sécurisés et économes en énergie.

Enfin, il est recommandé d'utiliser les programmes énergétiques et ruraux fédéraux pour soutenir la transition plutôt que de créer de nouvelles autorités de dépense.

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La souveraineté comme lame de fond : entre sécurité nationale et intérêts particuliers

Ce projet de loi est soutenu par le Satoshi Action Fund, un organisme à but non lucratif américain dédié à la promotion et à la défense de l'industrie du minage de Bitcoin aux États-Unis.

Le PDG de cet organisme, Dennis Porter, explique l'aspect stratégique pour les Américains d'avoir un contrôle sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement :

Les États-Unis contrôlent 38 % du hashrate mondial de Bitcoin, mais 97 % du matériel qui l'alimente provient de Chine. Ce n'est pas un signe de leadership, c'est un handicap.

Ce sujet résonne dans les préoccupations soulevées par la sénatrice Elizabeth Warren en matière de sécurité nationale. La semaine dernière, cette dernière a adressé une lettre au secrétaire au Commerce, Howard Lutnick afin d'obtenir des informations sur Bitmain Technologies.

Ce fabriquant de mineurs ASIC chinois a été épinglé en novembre dernier par un article de Bloomberg. Ce papier révèle que les autorités fédérales ont ouvert une enquête visant à déterminer si ces machines peuvent être utilisées à des fins d'espionnage ou de sabotage du réseau électrique américain.

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Déjà en mai 2024, Bitmain faisait l'objet d'un examen fédéral sur son site de minage se situant à proximité d'une base militaire américaine. Puis en juillet dernier, le nom de l'entreprise apparaît également dans un rapport de la commission du renseignement du Sénat sur les mêmes inquiétudes portées par Elizabeth Warren.

Il faut également noter que parmi les clients de Bitmain figure American Bitcoin Corp., une société dont les fils de Donald Trump sont investisseurs. Pour ces raisons, la sénatrice a demandé des « mesures concrètes » pour « protéger les décisions du ministère du Commerce en matière de sécurité nationale de l'influence d'entreprises ayant des liens commerciaux avec la famille Trump ».

Cette situation n’est pas sans rappeler le cas d’Exaion en France, un enchevêtrement d’intérêts privés et stratégiques que nous avons analysé en détail dans cette vidéo :

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Source : Communiqué de presse ; Lettre de la sénatrice Elizabeth Warren

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