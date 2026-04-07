Le minage de Bitcoin est-il décentralisé ? Cette étude montre la répartition mondiale

Selon la dernière étude de Luxor Technology, les 3 plus grands pays mineurs de Bitcoin (BTC) totalisent plus de 65 % des parts de marché. Quels sont les leaders du secteur ?

Quels sont les plus grands pays mineurs de Bitcoin ?

Lundi, le site Web Hashrate Index de Luxor Technology a publié sa dernière mise à jour de la « heatmap mondiale du hashrate », permettant dès lors de déterminer la répartition géographique de la puissance de calcul déployée sur la blockchain Bitcoin (BTC) :

Heatmap du hashrate mondial

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Sans grande surprise, les États-Unis arrivent donc en tête, avec un top 10 qui se construit comme tel :

États-Unis : 37,4 % (~375 EH/s) ;

Russie : 16,9 % (~170 EH/s) ;

Chine : 12,0 % (~120 EH/s) ;

Paraguay : 4,3 % (~43 EH/s) ;

Émirats arabes unis : 3,0 % (~30 EH/s) ;

Oman : 3,0 % (~30 EH/s) ;

Canada : 2,6 % (~26 EH/s) ;

Éthiopie : 2,5 % (~25 EH/s) ;

Kazakhstan : 1,8 % (~18 EH/s) ;

Indonésie : 1,8 % (~18 EH/s).

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À eux seuls, les 3 premiers pays du classement pèsent environ 65 % du hashrate mondial, ce qui peut soulever certaines questions en matière de décentralisation.

Toutefois, une telle centralisation, bien que ne devant pas être ignorée pour autant, reste toutefois moins problématique que sur une blockchain fonctionnant par un consensus Proof-of-Stake (PoS). Et pour cause, le rôle des mineurs est de trouver le hash du dernier nouveau bloc, tandis que la mission visant à faire respecter les règles du jeu est attribuée aux nœuds. C’est donc la décentralisation de ces derniers qui prime, ceux-ci ayant un impact majoritaire sur le fonctionnement de Bitcoin, là où la variable des mineurs influera essentiellement sur la vitesse de production des blocs et la difficulté de minage.

Un exemple intéressant a d’ailleurs pu être fourni en 2021, quand l’effondrement du hashrate en conséquence de l’interdiction chinoise a rebattu les cartes au niveau mondial.

Par ailleurs, le facteur des VPN doit aussi être considéré dans cette étude, et nombre de mineurs peuvent ne pas être localisés là où leur adresse IP semble les identifier.

De plus, l’étude souligne que le hashrate mondial a diminué de 5,8 % depuis le début d’année, passant de 1 066 EH/s à 1 004 EH/s au début du trimestre.

Si certains pays pèsent relativement peu dans la puissance globale déployée, leur croissance affiche néanmoins une forte hausse. Par exemple, le Pakistan recense désormais 4 EH/s, soit une croissance de 1 233 % sur un an, tandis que la Bolivie grimpe de 2 400 %.

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Du côté des États-Unis, le hashrate a progressé à 375 EH/s, soit une progression de 39 % en un an, tandis qu’en Amérique du Sud, le Paraguay abrite 4,3 % de la puissance de calcul mondiale, progressant de 54 %, alors que le voisin argentin a débranché des machines à hauteur de 43%. Pour sa part, la France ne pèse que 0,047 % des parts de marché, à raison de 0,5 EH/s.

En parallèle, le prix du BTC affiche 68 354 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en baisse de 1,8 % sur les dernières 24 heures.

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Source : Hashrate Index

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