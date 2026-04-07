« Une chance sur 24 000 » : un mineur de Bitcoin décroche un jackpot à 210 000 dollars

S'il est très difficile de miner un bloc de Bitcoin en solo, cet exploit arrive quelques fois par an. Un autre mineur vient à son tour d'y parvenir, empochant ainsi plus de 210 000 dollars.

Un mineur solo parvient à miner un bloc de Bitcoin

S’il devient théoriquement de plus en plus improbable de miner un bloc de Bitcoin (BTC) en solo au fil du temps, nous voyons régulièrement des cas isolés, qui parviennent à décrocher le jackpot. Actuellement, miner un bloc rapporte 3,125 BTC, soit l’équivalent d’environ 214 500 dollars au prix actuel, auxquels s’ajoutent les frais de transactions collectés dans ledit bloc.

Pour qu’un mineur réussisse cela, il faut que sa ou ses machines parviennent à calculer le hash du bloc en cours avant tous les autres mineurs connectés au réseau. Dès lors, plus la puissance de calcul déployée est importante, plus les probabilités sont importantes. Pour pallier les probabilités, un mineur solo peut donc se connecter à une pool de minage qui met en commun la puissance de calcul de plusieurs mineurs, pour redistribuer ensuite les récompenses au pro rata de la puissance déployée, moyennant quelques frais.

🔎 Tout savoir sur le minage de Bitcoin (BTC)

Pour sa part, un chanceux mineur a choisi de se connecter à CKPool, une pool redistribuant l’intégralité des récompenses contre 2 % de frais, pour y déployer les 230 TH/s de puissance fournis par ses installations. Jeudi dernier, celui-ci est ainsi parvenu à miner le bloc 943411, alors que les statistiques lui donnaient l’équivalent d’une chance sur 28 000 chaque jour pour une telle prouesse :

Tweet du développeur de CKPool

Aux 3,125 BTC de récompense de blocs, c'est ainsi ajouté 0,014 BTC de frais. Au moment des faits, cela représentait donc un peu plus de 210 000 dollars :

Bloc miné par le mineur solo

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Si les probabilités en jeu pour décrocher un tel jackpot sont bien plus intéressantes que le loto, rappelons tout de même que de telles occurrences restent rares à l'échelle du nombre de participants, et surtout que les installations de minages impliquent des coûts d'électricité, en plus de l'investissement initial. Dans la plupart des cas, l'option la plus lucrative sera donc de rejoindre une pool de minage partageant les récompenses, de manière à s'assurer une rente régulière, lorsque le prix de l'énergie au kW/h le permet.

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Sources : X, Mempool Space

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