Alors que le Bitcoin stagne sous les 70 000 dollars, certains attendent un retour à plus de 100 000 dollars… voire 1 million d’ici quelques années. Mais l’objectif ne se situerait-il pas plutôt aux alentours de son « prix d’équilibre » à 10 000 dollars ? C’est l’avis de ce stratège financier de Bloomberg.

Un Bitcoin bientôt de retour à 10 000 dollars ?

Chaque cycle baissier du Bitcoin voit apparaître des prédictions alarmistes sur l'effondrement de son prix - même s'il faut bien admettre que plus personne n'ose annoncer le zéro - dans un contexte d'adoption pourtant largement confirmé du côté de la finance traditionnelle.

Car la question actuelle ne repose pas vraiment sur le fait de déterminer le prochain sommet historique du BTC, mais bien de savoir à quel moment il viendra frapper son point bas. Et il se pourrait bien que ce bottom se trouve aux entours des 10 000 dollars, selon le stratège financier spécialiste des matières premières pour Bloomberg Intelligence, Mike McGlone.

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En effet, cet analyste renommé estime que le prix du Bitcoin pourrait revenir se positionner sur ce qu'il identifie comme son « prix d’équilibre », dans une publication sur LinkedIn. Pourquoi ce seuil symbolique ? Tout simplement car il s'agit du niveau auquel il évoluait avant que les marchés financiers et les banques centrales s'organisent pour contrer les effets de la crise du coronavirus.

Avant la plus grande vague d'injections de liquidités de l'histoire en 2020-2021, le Bitcoin oscillait autour des 10 000 dollars, et il pourrait bien revenir à ce niveau. Mike McGlone

Vers un retour du Bitcoin à 10 000 dollars ?

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L’éclatement de la bulle crypto

Une prévision qui prend également en compte la baisse d'intérêt actuelle des investisseurs pour le marché crypto, qu'il semble possible d'inscrire comme une conséquence directe de la fin de cette ère de liquidité abondante, mais ce n'est pas tout.

En effet, ce montant des 10 000 dollars ne représente pas seulement un chiffre rond symbolique, il correspond également « au cours le plus fréquemment négocié pour la première cryptomonnaie depuis 2017, année du lancement des contrats à terme » par le CME Group.

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Un recul potentiel du Bitcoin également poussé par d'autres vents contraires, comme par exemple l'explosion des stablecoins et leur capacité à devenir le prochain paradigme monétaire au détriment du BTC, au point d'envisager un « renversement de tendance » qui pourrait permettre à la capitalisation de l'USDT de Tether de dépasser Ethereum en 2026, puis le Bitcoin, ou encore l'offre en hausse constante de nouvelles cryptomonnaies qui diluent l'attention - et les capitaux - des investisseurs.

Seul rempart à ce déclin, un retour confirmé et maintenu du Bitcoin au-dessus du seuil des 75 000 dollars, sans quoi la descente annoncée pourrait s'inscrire comme lente et inévitable.

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Source : Mike McGlone

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