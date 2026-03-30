Bientôt le bottom tant attendu sur le marché crypto ? C'est l'avis de cet analyste de Goldman Sachs

Après quasiment 6 mois de baisse soutenue, le cours du Bitcoin serait-il enfin sur le point de réaliser son point bas tant attendu ? Possible, selon les estimations récemment partagées par cet analyste de Goldman Sachs, au sujet d’un « point d'entrée de plus en plus attrayant » pour les actions des sociétés crypto.

Vers la validation d'un bottom sur le marché crypto ?

Depuis son dernier sommet historique du 7 octobre dernier à 126 000 dollars, le Bitcoin enregistre une baisse supérieure à 45 % avec un prix actuellement en phase de stabilisation aux alentours des 70 000 dollars. Un développement horizontal du cours du BTC qui pourrait s'avérer positif pour la suite des événements, selon un analyste de la banque Goldman Sachs.

En effet, le responsable du marché actions de cette banque d'investissement, James Yaro, vient d'indiquer dans une note interne rapportée par le média financier CNBC qu'un possible bottom serait en train de se confirmer sur le marché des cryptomonnaies, dont le graphique TOTAL 2 (sans le BTC) tente de se maintenir sous la résistance des 1 000 milliards de dollars depuis début février.

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La courbe du TOTAL2 résiste sur le niveau des 950 milliards de dollars

Selon James Yaro, les « performances volatiles mais plates enregistrées au cours des dernières semaines » participent pleinement à ce scénario, sous la forme d'une période de consolidation qui inscrit désormais la baisse généralisée des actions de sociétés crypto dans une « moyenne historique entre pic et creux pratiquement atteinte » pour ce cycle.

Dans l'ensemble, nous voyons apparaître un point d'entrée de plus en plus intéressant pour notre couverture des crypto-actifs, bien que de manière sélective, au sein du groupe. Les valorisations deviennent plus attractives, en particulier pour les titres moins directement exposés aux cours des cryptomonnaies. James Yaro

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Des « opportunités intéressantes » sur certaines actions de sociétés crypto

Car l'analyste de Goldman Sachs oriente plus précisément ses observations vers le marché des actions de sociétés en lien au secteur crypto, dont la baisse est estimée à 46 % depuis octobre dernier, en mentionnant la perspective de voir apparaître des « opportunités intéressantes » pour certaines d'entre elles.

Une liste au sein de laquelle les entreprises Robinhood (HOOD) et Figures Technologies (FIGR) apparaissent en tête du classement, ainsi que la plateforme Coinbase (COIN) comme candidate « plus directement exposée aux cours des cryptomonnaies ».

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Cours de l'action COIN de Coinbase

Dans les faits, James Yaro estime que la société Figure - et sa solution de crédit hypothécaire blockchain HELOC - « dispose de facteurs de croissance clairs pour poursuivre son expansion », avec un potentiel de hausse fixé à 35 %.

Dans le même temps, il indique comment Robinhood ouvre son activité de trading crypto à des traders plus expérimentés, tout en proposant de nouveaux produits aux services bancaires et financiers, alors que Coinbase offre une palette de services très complète, allant du trading de dérivés crypto aux stablecoins, en passant par les marchés prédictifs, le trading d’actions et les services bancaires.

Malgré tout, l'analyste de Goldman Sachs reste prudent en estimant que « les prix ont peut-être atteint leur niveau le plus bas, mais les volumes pourraient encore baisser quelque peu, même si l'impact semble gérable ». Il précise toutefois que « les volumes crypto au plus bas durent généralement trois mois en moyenne avant de rebondir de manière significative ».

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Source : CNBC

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