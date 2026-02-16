La capitulation du Bitcoin n'a pas encore eu lieu : les 55 000 dollars en ligne de mire, selon CryptoQuant

Le Bitcoin n’a peut-être pas encore touché son point bas. Selon CryptoQuant, les indicateurs on-chain suggèrent qu’une véritable capitulation des investisseurs reste à venir. Le niveau des 55 000 dollars apparaît comme une zone de support clé, laissant entrevoir un risque de baisse supplémentaire proche de 20 %.

Le bear market du Bitcoin n'est pas encore fini et pourrait perdre encore 20 %

CryptoQuant refroidit les espoirs d’un retour rapide du BTC vers ses sommets. Selon la société d’analyse on-chain, le cycle baissier que nous traversons n’a pas encore atteint son point bas où une large capitulation des investisseurs pourrait justifier la fin de la tendance baissière.

Le risque d’une nouvelle jambe de baisse persiste, pour CryptoQuant l'objectif de bottom se situe autour des 55 000 dollars, soit une correction supplémentaire de près de 20 % par rapport au cours du Bitcoin actuel.

La thèse de CryptoQuant repose principalement sur le « realized price », c’est-à-dire le prix moyen d’acquisition de l’ensemble des Bitcoins en circulation. Historiquement, les véritables bottom de marché se forment lorsque le cours chute nettement sous cet indicateur.

Realized price du Bitcoin depuis 2018

Par exemple, en 2018, le Bitcoin avait plongé jusqu’à 30 % sous son « realized price ». En 2022, à la suite de l’effondrement de FTX, la décote avait atteint environ 24 %. Or, à ce stade, le BTC évolue toujours au-dessus de ce niveau, actuellement à 55 000 dollars, ce qui suggère qu’une capitulation des investisseurs ne s’est pas encore produite.

D’ailleurs, Ki Young Ju, PDG et fondateur de CryptoQuant, avait déjà indiqué la semaine dernière dans une publication sur X que, selon lui, le véritable bottom du Bitcoin se situerait aux alentours de 55 000 dollars.

De son côté, l’indicateur Crypto Fear & Greed évolue déjà sur des niveaux historiquement bas. Il affiche actuellement une score de 12, correspondant à une situation de « Peur extrême », après avoir brièvement touché 5 il y a quelques jours.

Ce niveau de 5 constitue le point le plus bas enregistré par l’indicateur depuis sa création. À titre de comparaison, le point bas du marché en 2022 s’était formé avec un indice à 6. Autrement dit, le sentiment de marché atteint aujourd’hui des niveaux de pessimisme comparables à ceux observés lors du précédent cycle baissier majeur.

Le prix du BTC baisse, mais les fondamentaux n’ont jamais été aussi solides

Si la valorisation du Bitcoin est en chute de près de 46 % depuis son sommet, la solidité de son réseau raconte une tout autre histoire.

Certes, les ETF Bitcoin spot traversent une période de forts volumes sortants, avec plus de 7 milliards de dollars de retraits nets enregistrés depuis le mois d'octobre. Créant une pression vendeuse institutionnelle qui pèse énormément sur la dynamique de court terme et le sentiment de marché.

Mais ces flux financiers ne reflètent pas nécessairement l’état réel de l’adoption du Bitcoin. En parallèle des marchés, l’usage de Bitcoin comme moyen d’échange continue de se structurer et de progresser.

L’écosystème voit émerger une nouvelle génération de solutions de seconde couche (Layer 2) qui améliorent considérablement l’expérience utilisateur. Des initiatives comme Spark et Ark simplifient la garde et les paiements en Bitcoin, tout en s’appuyant sur l’infrastructure du Lightning Network.

Ce dernier s’affirme progressivement comme le langage commun de l’écosystème Bitcoin, jouant le rôle de couche de règlement interopérable entre différentes applications. La capacité transactionnelle du réseau Lightning continue de croître, répondant à une demande accrue pour des paiements instantanés et à faible coût.

Aujourd'hui plus de 11 000 commerçants acceptent Bitcoin à travers le monde. Comme souvent dans l’histoire du réseau, le prix cherche encore son plancher, tandis que l’infrastructure, elle, poursuit son chemin.

