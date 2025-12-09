Plus de 11 000 commerces acceptent désormais Bitcoin autour du monde, signe d'une adoption grandissante

Bitcoin poursuit son adoption comme moyen de paiement. Une étude de Springer recense plus de 11 000 commerces acceptant le BTC dans le monde, avec une forte dynamique communautaire dans certaines zones. L’analyse repose sur les données de BTC Map, une carte collaborative de l’acceptation marchande.

Doucement, mais surement : Bitcoin continue son adoption en tant que moyen de paiement

Une récente étude menée par Springer, l'un des plus grands éditeurs scientifiques mondiaux, spécialisés en sciences, technologies et médecine, a récemment révélé que l'adoption de Bitcoin en tant que moyen de paiement continuait de croître en 2025, indépendamment des mouvements du prix du BTC.

L'étude s'appuie surtout sur les donneés de BTC Map, une carte collaboratif répertoriant les commerces physiques acceptant le Bitcoin. Les chercheurs ont identifié plus de 11 000 commerces à travers le monde.

Cependant, le Lightning Network, une solution de seconde couche (layer 2) permettant des transactions en BTC rapides et peu coûteuses, ne fournit aucune information sur la nature des achats ni sur leur localisation. BTC Map devient alors un outil essentiel pour appréhender la géographie de l’adoption de Bitcoin comme moyen de paiement.

Ainsi, seul le nombre de commerces acceptant Bitcoin peut réellement servir d’indicateur de cette adoption, en tant que signal de marché. Si personne n’était prêt à accepter Bitcoin, alors le nombre de ces commerces ne connaîtrait pas une telle croissance.

On pourrait penser que ces commerces pourraient juste s'enregistrer et ne jamais vraiment accepter Bitcoin. En effet, de nombreux commerces arrêtent d'accepter ces paiements en voyant la faible adoption, or BTC Map met à jour ces données régulièrement, c'est 64 % des établissements référencés qui ont été vérifiés au cours des 12 derniers mois.

Les restaurants, bars, cafés et supermarchés représentent les catégories les plus fréquentes de commerces acceptant Bitcoin.

Les endroits ou Bitcoin est le plus adopté

La répartition géographique des commerces acceptant Bitcoin reste très inégale : l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique centrale concentrent la majorité des points d’acceptation.

Carte thermique des commerces acceptant Bitcoin

Deux villes se distinguent particulièrement : Prague, en République tchèque, et Berlín, au Salvador.

À Prague, environ 6 % des restaurants et 2 % des cafés acceptent le BTC. La ville est d’ailleurs un point central pour l’écosystème Bitcoin en Europe, puisqu’elle accueille la conférence annuelle BTC Prague ainsi que le siège de Trezor, pionnier des portefeuilles matériels.

À l’inverse, à Berlín au Salvador c'est plus de 70 % des commerces acceptent Bitcoin, portée non pas par une législation nationale, mais par des dynamiques communautaires.

Lors de notre reportage au Salvador, nous avons rencontré Gerardo et Evelyn, fondateurs de l’association Bitcoin Berlín. Inspirés par le succès de Bitcoin Beach à El Zonte, ils ont souhaité reproduire l’expérience dans leur propre ville. Aujourd’hui, Berlín est devenue la ville avec la plus forte densité de commerces acceptant Bitcoin dans le monde.

Source : Springer

