Harvard parie sur le Bitcoin : elle triple sa mise sur le BTC et double celle sur l'or

L'université la plus riche des États-Unis a massivement renforcé ses positions crypto et or au troisième trimestre 2025. Harvard a porté ses avoirs en Bitcoin à 443 millions de dollars, contre 117 millions trois mois plus tôt, tout en doublant son allocation en or qui atteint 235 millions de dollars.

Harvard mise gros sur l'IBIT de BlackRock

Saviez-vous que l'université Harvard était en tête du classement des universités les plus riches du monde, avec un fonds de dotation qui pèse actuellement 56,9 milliards de dollars ? Elle doit cela au soutien de personnalité comme Mark Zuckerberg et Bill Gates. Ainsi, elle a les moyens d'investir dans la recherche… mais également de faire fructifier ses fonds.

Ainsi, l'institution a fait un choix fort au troisième trimestre 2025 : elle a acquis 6,8 millions d'actions sur l'ETF Bitcoin de BlackRock (IBIT), contre 1,9 million fin juin.

Une hausse de 257 % qui portait la valeur de cette position à 443 millions de dollars au moment de l'achat, faisant de l'IBIT la plus grande ligne du portefeuille déclaré de l'université. Depuis, la ligne a diminué à environ 364,4 millions de dollars en raison de la baisse du prix du Bitcoin – et donc, de l'ETF.

Cette allocation plaçait ainsi ses investissements en Bitcoin devant ceux sur Microsoft, Amazon ou encore l'ETF or. Il faut noter que l'université n'avait jamais investi dans le Bitcoin avant le deuxième trimestre 2025, où elle avait débuté avec 117 millions de dollars.

Deux fois plus sur le Bitcoin que sur l'or pour Harvard

Si le timing de son premier achat était remarquable, puisque Harvard avait accumulé du BTC durant la baisse au débit de l'été 2025, celui de son 2e achat n'est pas idéal, puisque depuis, le Bitcoin a subi une grosse correction. Mais l'université souhaite certainement investir sur le long terme.

En parralèle, Harvard a aussi renforcé son exposition à l'or via l'ETF SPDR Gold Shares (GLD). Le fonds détient maintenant 661 391 actions de GLD pour une valeur de 235 millions de dollars, contre 333 000 actions au trimestre précédent. Une stratégie défensive ; pourtant, Harvard a alloué au final deux fois plus sur le Bitcoin que sur l'or.

